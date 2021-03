L'accoglienza a Toloi in casa Italia: 'Io vagabondo' in piedi su una sedia

Anche per Rafael Toloi l'ormai tradizionale rito di iniziazione a Coverciano: il difensore dell'Atalanta ha intonato 'Io vagabondo' su una sedia.

Le tradizioni si rispettano. Ne sa qualcosa Rafael Toloi, l'ultimo volto nuovo del ciclo Mancini, al quale il gruppo azzurro ha dato l'ormai classico benvenuto.

Il difensore dell'Atalanta, convocato per la prima volta in Nazionale per i match di qualificazione a Qatar 2022 contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania, ha dovuto fare i conti col rito di 'iniziazione' celebrato nella sala da pranzo di casa Italia.

Il rito di iniziazione di Rafael Toloi in Nazionale



Cantare 'Io vagabondo' pic.twitter.com/isyNGoiu1S — Goal Italia (@GoalItalia) March 23, 2021

Toloi, rigorosamente in piedi su una sedia, spulciando il testo della canzone dal cellulare ha intonato 'Io vagabondo' dei Nomadi assecondato dal coro dei compagni.

Un siparietto simpatico diventato ormai routine per chi si affaccia 'novello' a Coverciano, utile a cementificare il gruppo a disposizione di Mancini.