Lunedì può arrivare il titolo: Sporting Lisbona campione dopo vent'anni

A tre gare dal termine, la distanza dal Porto seconda in classifica è di ben otto punti: Rúben Amorim ha cambiato la storia.

Nove punti a disposizione, otto lunghezze tra prima e seconda in classifica. Nei prossimi giorni, il Portogallo avrà una nuova regina. Una regina che in terra iberica non si vedeva da inizio millennio, dal 2001/2002, da vent'anni. Lo Sporting Lisbona conta le ore, sta per tornare Campione calcistico del paese.

Il Porto, secondo in classifica, è ad un passo dall'abdicare, impegnato nella gara di lunedì contro il Farense. Quest'ultima, penultima in classifica, venderà cara la pelle in virtù della tragica situazione di classifica e in caso di successo consegnerebbe allo Sporting il titolo un giorno prima della sua discesa in campo.

Sia senza giocare, sia nel match previsto martedì contro il Boavista, allo Sporting poco importa: basta possa essere nuovamente in cima al Portogallo dopo undici titoli del Porto e sette del Benfica, che nel nuovo millennio ha dominato senza se e senza ma Lisbona.

Da Braga, la società ha scelto Ruben Amorim come nuovo tecnico, in seguito alle buone stagioni con i biancorossi: ha sempre vissuto gli scontri contro lo Sporting, non ha mai fatto parte di tal squadra da giocatore. Eppure, si è sentito subito a casa, staccando tutte le inseguitrici e dominando grazie a giovani ed esperti elementi in cerca di riscatto.

Tra questi sicuramente Joao Mario, ex centrocampista dell'Inter che in nerazzurro non ha avuto fortuna, così come in Premier League: tornato in patria, con la maglia che l'ha cresciuto (guardando da ragazzino in città i festeggiamenti per l'ultimo titolo), non ha ottenuto numeri spaziali, risultando però importante nello spogliatoio e da duttile titolare.

Lo Sporting Lisbona parteciperà dunque ai gironi di Champions League dopo un quadriennio, con la speranza di poterli superare dopo dodici anni, da quell'eliminazione degli ottavi rimediata nel 2009 contro il Bayern Monaco, poi fermatosi nei quarti.

Diversi elementi nella rosa difficilmente però proseguiranno l'avventura a Lisbona in virtù di quanto fatto in stagione: in rampa di lancio verso i grandi club continentali ci sono il difensore classe 2002 Eduardo Quaresma, il terzino sinistro Nuno Mendes e l'ala Jovane Cabral.