Dal governo l'apertura ai tifosi: "Possiamo immaginare la parziale riapertura degli stadi"

La sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa lancia la possibilità: "Nell'ultima parte della stagione, con l'impegno delle società sportive".

L' sta pian piano tornando alla normalità dopo il terremoto coronavirus, che inevitabilmente ha coinvolto anche il calcio. Un calcio che sta tornando in lungo e in largo in questi giorni, nei più svariati paesi europei. In alcuni di questi via anche alla ripertura parziale degli stadi: che potrebbe, a sorpresa, riguardare anche la .

Ad affermarlo è la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, ai microfoni di Radio Kiss Kiss . Il ministro ha infatti parlato di un possibile ritorno dei tifosi allo stadio già in estate e dunque relativamente all'annata 2019/2020 a seconda della famosa curva dei contagi.

Nelle ultime settimane l'Italia sta per fortuna riscontrando poche centinaia di casi di coronavirus, che hanno di fatto portato alla ripresa della Serie A a porte chiuse da metà giugno. I tifosi più incalliti possono però sperare in un simil-ritorno alla normalità in piena estate.

L'articolo prosegue qui sotto

Altre squadre

La sottosegretaria alla salute apre:

"Tornare allo stadio? E' possibile che il CTS con il ministro Spadafora e col ministro Speranza, affronti il tema. Valuteremo come va la curva dei contagi, se la curva si abbassa possiamo immaginare che l'ultima parte della stagione, con l'impegno delle società sportive, possa disputarsi con parziale riapertura degli stadi".

Già dal 19 giugno in , ad esempio, sarà possibile vedere i tifosi sugli spalti, ma ovviamente non come in passato. Anche altri paesi sono pronti a riaprire gli stadi parzialmente, in attesa di poter creare nuovi assembramenti, con abbracci ed esultanze di gruppo nelle curve d'Europa.

Impossibile per ora fare delle previsioni riguardanti numero di tifosi presenti o date certe, servirà aspettare buone nuove.