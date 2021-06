Tiago Tomas, il talento da 60 milioni dello Sporting nel mirino dell'Arsenal

L'attaccante 19enne è stato paragonato a Kylian Mbappé e Kaká per diversi aspetti del suo gioco dopo la stagione d'esordio con lo Sporting.

Debuttare nel proprio club a 18 anni sarebbe un'esperienza snervante per qualsiasi giocatore. Farlo col nome di un cinque volte vincitore del Pallone d'Oro sulla maglietta aggiunge ulteriore pressione. Questa era esattamente la situazione in cui si è trovato Tiago Tomas quando, nel luglio 2020, è entrato dalla panchina contro il Gil Vicente: un giorno in cui tutti i giocatori dello Sporting hanno indossato sulla maglia il nome di una leggenda del club anziché il proprio per celebrare il 114° anniversario della fondazione della società, e Tomas era il giocatore scelto per avere sulla schiena il nome di Cristiano Ronaldo.

Se i tifosi volevano la dimostrazione di quanto fosse considerato questo giovane talento, eccoli accontentati con le prove. Tomas, tuttavia, ha sempre rifiutato l'etichetta di 'nuovo Ronaldo' durante il suo processo di formazione nelle giovanili biancoverdi. A tal proposito, dopo l'offerta del presidente Federico Varandas che voleva assegnargli il numero 7 di Ronaldo in vista della stagione 2020/2021, Tiago Tomas avrebbe risposto così come riportato da 'AS'.

"Non la voglio, presidente. Non voglio quella pressione. Preferisco essere Tiago Tomas".

Questa scelta ha indubbiamente giovato al 19enne, che ha avuto un ruolo chiave nel ritorno alla vittoria del campionato dello Sporting dopo l'ultimo trionfo datato 2002.

Tiago Tomas ha giocato 30 partite nello scorso campionato (16 da titolare) e ha concluso la stagione con sei goal e tre assist in tutte le competizioni. Questo numero di reti lo mette allo stesso livello di Nani in quanto a marcature messe a segno da un ragazzo dello Sporting in una singola stagione dall'inizio del millennio, anche se l'ex Manchester United aveva un anno in più nel 2005/2006. Non sorprende, quindi, che ci sia tanta eccitazione intorno ad un calciatore che i tifosi e i compagni chiamano 'TT'.

"Data la sua età e il tasso di progressione che ha dimostrato, in futuro sarà un eccellente attaccante", ha detto a 'Record' Manuel Fernandes, il secondo miglior marcatore nella storia dello Sporting. "Non è solo un attaccante che gioca in area, ma è abbastanza mobile. Prima o poi, i grandi club europei lotteranno per ingaggiarlo".

Questi club sono già comparsi, con l'Arsenal che ha avuto discussioni informali con i rappresentanti di Tomas in merito al trasferimento del suo assistito all'Emirates Stadium quest'estate. Anche la Roma ha mostrato interesse, ma Goal può confermare che il ragazzo probabilmente rimarrà allo Sporting la prossima stagione, in modo da giocare per la prima volta in Champions League. Ciò segnerà un altro passo importante in un viaggio calcistico iniziato nella squadra locale di Carcavelos, nella città costiera in cui Tomas è cresciuto.

Está feito o primeiro!

Bruno Tabata progrediu pelo flanco direito, cruzou perto da linha e encontrou Tiago Tomás na área que rodou e atirou para o golo.



Liga NOS (#11) | Belenenses SAD 0-1 Sporting#LigaNOS #BSADSCP pic.twitter.com/M8TrBrPYfp — VSPORTS (@vsports_pt) December 27, 2020

Nonostante avesse appena otto anni quando si è unito al club, si è capito fin da subito che fosse qualche gradino sopra i suoi compagni di squadra in termini di capacità.

"Gli abbiamo imposto dei limiti", ha detto a 'Record' Paulo Bolrao, il suo ex allenatore al Carcavelos, "come fargli fare solo due o tre tocchi di palla alla volta. A volte faceva il broncio, quindi dovevamo spiegare perché lo stavamo facendo".

Tomas ha trascorso solo due anni con il club prima che suo padre decidesse che per la sua carriera sarebbe stato meglio proseguire altrove, in parte anche a causa della decisione del Carcavelos di non promuovere il giovane tra i 'colleghi' più grandi. Ha invece trascorso un anno giocando esclusivamente per la squadra della sua scuola al Colegio Marista, prima di catturare l'attenzione dell'Estoril con il suo talento e la determinazione vincente.

"Giocava per i Maristas, nella squadra della scuola, e c'è stata una partita in cui Tiago, che aveva già segnato un goal, si è infortunato", ha ricordato l'amico d'infanzia ed ex compagno di squadra allo Sporting, Miguel Verissimo, parlando a 'Zero Zero'. "Così si è fatto controllare all'ospedale, gli hanno detto che stava bene e quando è tornato in campo ha segnato un'altra rete! È qualcosa di cui abbiamo sempre parlato tra amici perché era così divertente. Era come se fosse un supereroe!".

Tiago Tomas ha giocato un solo anno all'Estoril prima di ricevere la chiamata di Sporting e Benfica, coi primi a spuntarla. Qui si è unito a giocatori del calibro di Nuno Mendes, Eduardo Quaresma e Joelson Fernandes, diventati protagonisti in prima squadra grazie all'attuale allenatore Ruben Amorim. Nel 2018/2019 ha esordito a livello giovanile segnando oltre 30 goal per l'Under 17, prima che le prestazioni con l'Under 19 e l'Under 23 convincessero Amorim a convocarlo con la prima squadra un'estate fa.

"Nessuno conosceva Tiago Tomas prima che scommettessimo su di lui", ha dichiarato Amorim ai giornalisti . "È bene ricordare che ha solo 18 anni ed è ancora un giovanissimo. Non si stanca mai di lavorare. È un attaccante ma non è il tipico numero 9, è più di questo. Offre tante cose alla squadra oltre a quelle offerte dagli altri attaccanti della rosa".

Está desfeito o nulo!

Tiago Tomás aproveitou uma bola que sobrou na área e não falhou na cara de Trigueira.



Liga NOS (#23) | CD Tondela 0-1 Sporting CP#LigaNOS #CDTSCP pic.twitter.com/AXeiTyigHm — VSPORTS (@vsports_pt) March 13, 2021

Il ritmo di lavoro e l'altruismo di Tiago Tomas sono regolarmente citati come due dei suoi attributi principali. La sua disponibilità a lavorare a ritroso per essere coinvolto nel gioco può limitare la quantità di goal che segna, anche se facilita molto gli altri nel trovare la rete.

"Si può contare su di me, correrò fino al mio ultimo respiro", ha dichiarato subito dopo il suo debutto in prima squadra. "Sono fatto così e lo sarò sempre. Darò tutto per questa maglia".

Quando gli viene dato spazio, tuttavia, può essere un'arma d'attacco devastante, con il suo stile di corsa veloce e con le gambe lunghe che lo hanno fatto accostare a Kylian Mbappé e Thierry Henry in passato. Ciò è accentuato nelle rare occasioni in cui viene spostato dal centro alla fascia destra dell'attacco, mentre la sua abilità di controllo e dribbling è stata paragonata a quella di Kaká.

Sono paragoni enormi con cui convivere, ma Tomas sembra certamente muoversi nella giusta direzione, anche se il suo futuro a lungo termine sembra essere lontano dallo Sporting.

"Ha un profilo che non è tipico dei giocatori portoghesi, quindi è molto interessante per il mercato internazionale", ha detto ad 'AS' il suo agente, Carlos Goncalves. E' ancora molto giovane, ma ha molta forza e tecnica. Tiago ha anche molta forza mentale ed è ciò che più di ogni altra cosa lo contraddistingue.Se parliamo delle sue qualità, tecnicamente è molto bravo, riesce a trovare spazi molto facilmente e prende decisioni importanti. Ha quasi tutto ciò di cui ha bisogno un attaccante. Non deve avere fretta, c'è ancora molto da fare in Portogallo. Alla fine, dipenderà dal club che vorrà acquistarlo, e se quindi gli sarà data l'opportunità di continuare a crescere".

Dato che il contratto quinquennale firmato da Tomas nel 2020 include una clausola rescissoria di 60 milioni di euro, qualsiasi club avrà intenzione di fare un'offerta formale avrà probabilmente bisogno di molte riserve di denaro per ingaggiarlo. E anche se non dovesse essere il 'nuovo Ronaldo', non c'è dubbio che si tratti di un giocatore con tutte le carte in regola per poter raggiungere la vetta.