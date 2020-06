Thiago Silva il sogno, ma la Fiorentina frena: il difensore chiede un ingaggio altissimo

La Fiorentina sogna Thiago Silva, ma i 10 milioni chiesti dal giocatore a stagione frenano gli entusiasmi. I viola si spingerebbero fino a 5,5.

Quella che si presenterà ai blocchi di partenza della prossima stagione, potrebbe essere una molto diversa da quella di oggi. Dopo un primo anno di assestamento, la nuova proprietà potrebbe cercare quel primo salto di qualità che consenta alla squadra gigliata di competere per quelle zone che possono valere una qualificazione europea.

Per tale motivo, già da diverse settimane circolano diversi nomi interessanti in ottica calciomercato e tra tutti c’è uno in particolare che più in assoluto scatena la fantasia di molti: quello di Thiago Silva.

Il difensore brasiliano è giunto alla fine della sua lunga avventura al e in casa viola si è evidentemente pensato ad un colpo in stile Ribery. La volontà sarebbe quella di aggiungere alla rosa un altro elemento in grado di garantire qualità ma anche un’enorme dose d’esperienza.

Nelle scorse ore, hanno preso vigore le voci di contatti già iniziati ma, come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la strada non si presenta affatto in discesa. Thiago Silva potrebbe essere preso a parametro zero, aspetto questo che lo rende particolarmente appetibile, ma dai primi colloqui è emerso un ostacolo insormontabile: il giocatore vorrebbe un contratto triennale da 10 milioni di euro netti a stagione.

Si tratta di una cifra elevatissima, soprattutto per un difensore che a settembre compirà 36 anni. Per il momento la Fiorentina ha deciso di fare un passo indietro, ma c’è comunque la volontà di riascoltare l’entourage del giocatore magari ad agosto inoltrato quando magari per il brasiliano potrebbero esserci meno soluzioni allettanti.

La società di Rocco Commisso è pronta a fare un sacrificio importante pur di far suo un difensore di grandissimo valore come Thiago Silva, ma non vorrebbe andare oltre i 5,5 milioni a stagione.