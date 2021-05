Thiago Silva tra gioia e fair play: "Perdere è brutto, sono andato da Ederson e Gabriel Jesus"

Thiago Silva alza la Champions dopo la finale persa col PSG e consola il City: "Fu bruttissimo, sono andato a parlare con Ederson e Gabriel Jesus".

Infortunio, la disperazione per dover abbandonare la contesa, poi la gioia al fischio finale. Nella notte lusitana di Thiago Silva c'è tutto: il brasiliano alza la Champions League col suo Chelsea, battendo il City in finale e riscattando la cocente delusione provata nel 2020 col PSG.

Il difensore ex Milan, era stato costretto ad alzare bandiera bianca nel primo tempo del match di Porto: problema muscolare per Thiago, sostituito da Tuchel con Christensen. Il verdeoro ha provato a resistere il dolore, che alla fine si è rivelato troppo forte per poter continuare: all'uscita dal campo la delusione era evidente e si leggeva chiaramente sul volto del difensore, consolato da chi non ti aspetti.

L'arbitro della finale di Champions, Antonio Mateu Lahoz, gli si è avvicinato e lo ha consolato con una carezza per rincuorarlo, anche se pochi minuti dopo è comunque arrivato il vantaggio dei 'Blues' con Havertz.

E proprio quando l'aria portoghese non sembrava rivelarsi tra le più fortunate per Thiago Silva, che ad agosto 2020 a Lisbona rimase in campo per tutti i 90 minuti in PSG-Bayern dovendosi alla fine accontentare della medaglia d'argento, al 'Do Dragao' i fantasmi del passato sono stati scacciati via.

Un trionfo che porta il brasiliano al settimo cielo, ma a 'Sky' Thiago si conferma campione anche fuori dal campo rivelando come tra le sue priorità - oltre ai festeggiamenti coi compagni - ci sia stata quella di consolare gli avversari sconfitti.