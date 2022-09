Thiago Motta nuovo allenatore del Bologna: è il prescelto per il dopo Mihajlovic

Il club emiliano ha individuato nell'ex tecnico dello Spezia il profilo ideale per sostituire Sinisa Mihajlovic: si attende solo l'ufficialità.

Formalizzata la separazione da Sinisa Mihajlovic, il Bologna guarda al futuro e sbriga prontamente la questione panchina. Sarà Thiago Motta il nuovo tecnico rossoblù chiamato a dare una sterzata ad un avvio di stagione decisamente complicato.

I felsinei, sin qui, hanno raccolto appena due punti nelle prime cinque uscite stagionali. Un andamento a rilento che ha spinto i vertici bolognesi verso il cambio di guida tecnica.

A seguito di un'attenta valutazione, all'interno della quale si era fatta strada anche l'ipotesi Claudio Ranieri, il board emiliano ha deciso di puntare con forza su un profilo emergente, ma con già una certa esperienza alle prese col palcoscenico della Serie A.

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', l'ufficialità dovrebbe arrivare a strettissimo giro di posta, anche se permane la possibilità che la situazione non si sbrogli in tempo utile per far sedere in panchina Thiago Motta domenica contro la Fiorentina.

In tal caso, a guidare la squadra contro i viola ci sarà il duo Luca Vigiani-Paolo Magnani, entrambi in possesso di Patentino A e rispettivamente tecnico della Primavera ed ex tecnico dell’Under 18.

Una soluzione che consentirebbe a Thiago Motta di avere poi a disposizione una settimana di lavoro per preparare l'impegno contro l'Empoli, ultimo esame prima della sosta riservata agli impegni delle nazionali.

Questione di dettagli e di tempistiche, dunque, che però non mutano uno scenario sempre più concreto: Thiago Motta torna in Serie A, la panchina del Bologna lo aspetta.