The Best, Klopp senza smoking: lo ha comprato all'ultimo momento

Jurgen Klopp ha comprato uno smoking poco prima dell'inizio della cerimonia dei 'The Best FIFA': voleva presentarsi in felpa.

La cerimonia dei 'The Best FIFA' lo ha incoronato miglior allenatore del pianeta: Jurgen Klopp si è aggiudicato il prestigioso trofeo in virtù della vinta con il , ma ha rischiato di presentarsi al Teatro alla Scala in condizioni non adatte a un appuntamento del genere.

Segui live e in esclusiva 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN

Come riportato da 'Il Corriere della Sera', l'allenatore tedesco non aveva portato con sé a Milano un abito elegante per l'occasione ed è stato costretto a comprare uno smoking all'ultimo minuto, consigliato dal suo giocatore Virgil Van Dijk (anch'egli presente e finito nell'XI ideale).

L'intenzione era quella di presentarsi in felpa, non proprio il modo migliore di partecipare a un evento in scena in uno dei luoghi più lussuosi del capoluogo lombardo, che richiedeva un outfit decisamente diverso.

Alla fine Klopp ha optato per un tuxedo (da tre pezzi) last minute blu con dettagli in nero: scelta saggia che lo ha salvato proprio in calcio d'angolo in una delle serate più importanti della sua carriera.