The Best FIFA, premio Puskas all'ungherese Zsori: battuto Messi

La splendida rovesciata di Daniel Zsori regala all'ungherese il Puskas Award. Sul podio anche Leo Messi e l'ex pescarese Quintero.

Niente Leo Messi: il premio Puskas, assegnato al giocatore che ha realizzato il goal più bello in giro per il mondo nell'ultimo anno, va a Daniel Zsori. Ungherese, come la leggenda che ha dato il nome al premio.

Zsori, presente alla Scala di Milano per ritirare il prestigioso riconoscimento, vede premiata la rovesciata vincente che, lo scorso 16 febbraio, ha consentito al suo Debrecen di avere la meglio per 2-1, nei minuti di recupero, sul Ferencvaros.

Al secondo posto si piazza proprio Messi, autore di una perla tanto bella quanto inutile per salire sul palco: il lob vincente in casa del Betis di marzo, in una gara che il ha vinto per 4-1 sui biancoverdi.

Terzo l'ex pescarese Juan Fernando Quintero, autore di una punizione all'incrocio da posizione quasi impossibile contro il Racing, nella Superliga argentina. Match vinto dal suo River Plate per 2-0.