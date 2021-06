Tevez dice addio al Boca Juniors: "Non ho più nulla da offrire"

E' ufficialmente finita l'esperienza 3.0 di Carlos Tevez al Boca Juniors: l'Apache ha annunciato il divorzio dal club del suo cuore, che agli inizi del millennio lo lanciò nel grande calcio.

L'attaccante argentino ha parlato nel corso di una conferenza stampa attesissima in Argentina, in cui ha spiegato le ragioni della separazione con la squadra di Buenos Aires.

"Ho dato tutto, non ho più nulla da offrire come giocatore. Il Boca ti porta a dare molto più del massimo e mentalmente non sono più in grado di farlo. Il mio ricordo più bello? Quando la gente gridava 'dale campeon'. L'ultima ovazione per Maradona su un campo. L'ultima volta che mio padre mi ha visto giocare a pallone e l'ho visto piangere di gioia".