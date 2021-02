La Ternana pensa in grande: progetto da 50 milioni per il nuovo stadio

Entro ottobre 2024 la Ternana punta ad avere un nuovo 'Liberati': lo stadio sorgerà al posto di quello attuale e avrà una capienza di 18.500 posti.

Il primato nel Girone C di Serie C consente alla Ternana di guardare al futuro in maniera ancor più ambiziosa. Entusiasmo alle stelle e prospettive radiose per il club umbro, come dimostra il progetto riguardante il nuovo stadio.

La società rossoverde, capitanata da patron Bandecchi, ha presentato in Comune un piano da 50 milioni di euro per costruire un altro 'Libero Liberati': l'impianto sorgerà al posto di quello attuale e avrà una capienza di 18.500 posti al coperto.

L'obiettivo della Ternana è quello di poter usufruire del nuovo stadio entro ottobre 2024: all'interno del progetto, prevista la realizzazion di ulteriori aree, servizi sportivi, attività commerciali e la nascita del quartier generale per il settore giovanile (Ternanello) con tanto di clinica privata.

Così Paolo Tagliavento, vicepresidente delle 'Fere', in conferenza stampa.