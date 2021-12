Tenta il dribbling, ma si fa male: Correa KO in Roma-Inter

Una buona partita complessiva per lui: da ex Lazio contro la Roma all'Olimpico, schierato dal primo minuto da Simone Inzaghi. Per Joaquin Correa tanta sfortuna nella ripresa della sfida contro la Roma.

Intorno al 58', infatti, l'argentino ha richiamato l'attenzione della panchina dell'Inter chiedendo il cambio: poco prima, Correa si era reso protagonista di un'azione personale terminata non nel migliore dei modi.

Il giocatore nerazzurro aveva preso palla e si era involtato sulla trequarti sfidando Smalling che, prontamente, gli ha portato via la sfera.

Una volta concluso il contrasto, però, Correa si è subito fermato, toccandosi il flessore e girandosi verso la panchina.

Inzaghi lo ha subito sostituito con Alexis Sanchez, mentre Correa è uscito accompagnato dai medici: una brutta notizia per l'Inter, che già in questa stagione ha dovuto fare a meno dell'argentino in più circostanze, per problemi fisici.

Rientrato in panchina il giocatore è scoppiato in lacrime: dalle prime ricostruzioni si tratterebbe di un risentimento ai flessori della coscia sinistra. Esami strumentali chiariranno le sue condizioni nelle prossime ore.