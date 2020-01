Tensione tra Conte e Capello: "Ma di cosa stiamo parlando?"

Serviva una grande prestazione per tenere testa alla e l' di Antonio Conte risponde alla grande. I soliti due, Lukaku e Lautaro Martinez, sono i protagonisti della serata del San Paolo, che rilancia i nerazzurri in vetta alla classifica. Al fischio finale Antonio Conte è stato protagonista di un'accesa discussione con Fabio Capello nel commentare il match.

Dopo una prima analisi da parte dell'ex tecnico di e , Conte replica infastidito:

"Ma mister Capello ma di che stiamo parlando? Ma quali ripartenze ? L'Inter in possesso palla sa sempre cosa fare, giochiamo a memoria. Menomale che gli avversari ci temono più di chi vede le partite . Sento delle assurdità. L'Inter oggi non è affatto stata lì ad aspettare il , l'Inter oggi ha aggredito il Napoli altissima".

Capello prova a precisare il suo punto di vista sulle ripartenze nerazzurre, ma l'allenatore nerazzurro ribadisce senza mezzi termini:

"Avete detto che l'Inter vince in trasferta perché difende bassa e riparte. Non è affatto così. Come dico sempre il calcio è bello perché è vario o avariato".