Tel titolare in Bayern-Manchester City? Potrebbe essere arrivato il suo momento

Il 17enne Mathys Tel potrebbe far parte dell'undici titolare del Bayern contro il Manchester City: una mossa nemmeno tanto sorprendente.

Alla luce del pesante 3-0 subìto all'andata, stasera al Bayern Monaco servirà una clamorosa rimonta per eliminare il Manchester City e approdare in semifinale di Champions League contro il Real Madrid. C'è attesa per capire chi potrà giocare nel ruolo di punta all'interno del 4-2-3-1: vediamo le varie opzioni.

Eric Maxim Choupo-Moting? Ha giocato solo due partite nelle ultime sei settimane per problemi alla schiena e al ginocchio rimanendo a secco di reti: ora è tornato disponibile ma non è sicuramente al 100%. Serge Gnabry? Schierato due volte come centravanti titolare, deludente e senza goal?

Thomas Müller? Raramente convincente al centro dell'attacco e, secondo Tuchel, è "più forte se assiste una punta". Sadio Mané? È completamente fuori forma, è stato sospeso a causa di un colpo proibito inferto a Leroy Sané e ha anche dimostrato nel corso della stagione di valere più come esterno che come punta centrale.

E così arriviamo a Mathys Tel. Dopo che il Bayern ha venduto Robert Lewandowski, capocannoniere della squadra per anni, al Barcellona la scorsa estate, la dirigenza ha commesso il grave errore di non inserire un sostituto adeguato. Ma è facile dimenticare che, la scorsa estate, sono stati pagati 20 milioni di euro per strappare il classe 2005 al Rennes.

Getty Images

LE OTTIME STATISTICHE DI TEL AL BAYERN

Il 17enne Tel, cresciuto nel settore giovanile del Rennes, è considerato uno dei più grandi talenti d'Europa. Quando era stato assunto, l'allora tecnico Julian Nagelsmann aveva annunciato che Tel sarebbe potuto diventare un grande attaccante e che "avrebbe potuto segnare 40 goal a stagione". "Ma se ne segna 10, siamo tutti contenti".

Finora, Tel ha timbrato il cartellino in cinque occasioni, su un totale di 521 minuti disputati. In media, segna un goal ogni 104 minuti, inferiore rispetto a quella di Choupo-Moting che però ha giocato più partite.

Inoltre, assieme a Choupo-Moting, Tel è l'unico centravanti del Bayern che segna più goal di quelli che le possibilità statistiche gli affibbiano. Parole chiave: istinto e spietatezza. Mel caso di Mané e Gnabry, il numero di reti effettive è all'incirca pari al valore degli xG, con quello di Müller che è addirittura notevolmente inferiore. Choupo-Moting e Tel, invece, hanno segnato quasi il doppio di quanto ci si sarebbe dovuto aspettare. Il valore xG del cinque volte marcatore Tel è 2,86.

I CANDIDATI CENTRAVANTI A CONFRONTO

Giocatore Minuti Goal xG Serge Gnabry 2152 12 11,31 Thomas Müller 1942 7 9,58 Sadio Mané 1940 11 11,15 Eric Maxim Choupo-Moting 1718 17 9,44 Mathys Tel 521 5 2,86

IL SORPRENDENTE RAPPORTO TRA TEL E NAGELSMANN

Durante le sue brevi apparizioni, Tel ha brillato per fisico, velocità, tecnica e forza nel dribbling. E' stato schierato nell'undici titolare soltanto in due occasioni, e ha sempre segnato: a fine agosto in DFB-Pokal contro il Viktoria Köln, quando all'età di 17 anni e 126 giorni è diventato il più giovane marcatore in una partita ufficiale del Bayern Monaco; e poco dopo in Bundesliga contro lo Stoccarda.

Nonostante queste ottime premesse, Nagelsmann non lo ha più schierato tra i titolari e il modo con cui il tecnico ha gestito Tel è stato piuttosto sorprendente.

Quando Tel è andato a segno contro il Werder, Nagelsmann lo ha rimproverato.

"In realtà non avrebbe dovuto tirare, ma affidarsi a Coman. Se non segna, allora si mette nei guai con in compagni di squadra in campo".

Tel era uno dei titolari nell'unica amichevole della pausa invernale contro il Salisburgo: anche in quella partita ha trovato la via del goal, con Nagelsmann a definire "eccezionale" la sua prova.

TEL E L'OTTIMO IMPATTO CON TUCHEL

Quando Tuchel è arrivato alla fine di marzo, Tel era infortunato a causa di uno strappo muscolare rimediato con la nazionale francese Under 19. Prima della partita contro l'Hoffenheim, il nuovo allenatore ha promesso al recuperato Tel un impiego "da 20 a 30 minuti", facendolo rimanere in campo addirittura per 31.

Tel è stato uno dei pochi raggi di sole del Bayern, in una partita conclusa sull'1-1: la squadra ha offerto una delle peggiori prestazioni del recente passato, soprattutto per quanto concerne la fase offensiva attorno a Gnabry.

Schierare Tel tra i titolari contro il Manchester City, sarebbe una mossa coraggiosa da parte di Tuchel ma anche comprensibile, alla luce dei numeri del francese, che potrebbe solleticare l'entusiasmo dei tifosi.