Tegola Danilo per la Juventus: lesione muscolare, otto settimane di stop

Pessime notizie per la Juventus. L’infortunio occorso a Danilo nei minuti iniziali dell’ultima sfida di campionato giocata sul campo della Lazio, si è rivelato molto serio come già si era intuito in presa diretta quando il terzino brasiliano è stato costretto a lasciare il campo in barella visibilmente dolorante.

Il difensore verdeoro, infatti, ha rimediato una lesione di medio grado dell'adduttore della coscia sinistra e dovrà restare lontano dai campi di gioco per otto settimane circa.

A rendere note le condizioni del numero 6 è stata la stessa Juventus attraverso una nota ufficiale.

“Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina Danilo presso il J|Medical hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. I tempi di recupero sono di circa 8 settimane”.

Una defezione decisamente molto pesante per Massimiliano Allegri, costretto a rinunciare all'ex giocatore del Manchester City, a sua volta destinato a rivedere il campo soltanto nelle fasi iniziali del 2022.

A causa di questo prolungato stop, Danilo salterà sicuramente le ultime due giornate dei gironi di Champions League e chiuderà con il match di Roma il proprio girone d'andata in campionato.

Titolare inamovibile come quarto difesa, il forfait del brasiliano costringerà il tecnico toscano a varare nuove soluzioni: dall'inserimento di De Sciglio, all'arretramento di Cuadrado a terzino, passando, perché no, ad un eventuale ripristino della difesa tre.