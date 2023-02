Ted Lasso: di cosa parla, quando esce la terza stagione e dove vederla

Tutto quello che c'è da sapere sulla pià famosa serie tv calcistica in circolazione: dagli attori alle stagioni, passando per i premi vinti.

Se c'è una serie tv commedia che sta facendo il piendo di ascolti, critiche positive e premi nell'ultimo triennio, questa è Ted Lasso. Genere sportivo e in particolare calcistico che continua a macinare record ed ottenere tutti i premi più importanti in circolazione.

La fama di Ted Lasso ha raggiunto vette così alte che anche EA Sports ha deciso di inserire la squadra protagonista del gioco, l'AFC Richmond e il suo massimo protagonista all'interno di FIFA 23. Una serie sul calcio divenuta culto nel giro di pochissimo tempo.

DI COSA PARLA TED LASSO?

Ted Lass, allenatore statunitense di football americano proveniente dal Kansas, si trasferisce in Inghilterra ad allenare una squadra di calcio britannica, l'AFC Richmond. Non conosce le regole del calcio e le usanze europee, ma proverà a lasciare il segno insieme al fidato vice Coach Beard tra la diffidenza di staff, giocatori e sopratutto della presidente del club, che nasconde un secondo fine dietro il clamoroso ingaggio del mister.

PERCHÉ É COSÌ FAMOSA?

Le serie tv calcistiche non sono certo la normalità. Con l'esplosione del piccolo schermo e di una piccola manciata di capolavori nel mezzo di tante serie sopravvalutate e prevedibili, ad ottenere un altro grande successo è stato uno dei creatori di sitcom e telefilm più famosi degli Stati Uniti: Bill Lawrence.

Se il nome non vi dice niente, pensate che ha scritto Spin City, Cougar Town e soprattutto Scrubs. La comicità di Ted Lasso è in pieno stile Lawrence e chi è cresciuto con le serie di inizio anni 2000 ha riconosciuto subito la sua mano. In mezzo ai sorrisi anche tante lacrime.

Alla scrittura di Scrubs collaborano anche Jason Suidekis, interprete di Ted Lasso, Brendan Hunt, che interpreta il vice-allenatore Coach Beard e Joe Kelly.

DOVE VEDERE TED LASSO

Ted Lasso è esclusiva Apple tv+, il titolo di punta del servizio tv e streaming creato da Apple.

QUANDO ESCE LA TERZA STAGIONE

La produzione della terza stagione di Ted Lasso è iniziata a marzo 2022: sarà possibile vederla in streaming dal 15 marzo 2023. Uscirà un episodio alla settimana per un totale di 12.

Le prime due serie sono disponibili su Apple Tv+.

Ted Lasso/Goal composite

GLI ATTORI DI TED LASSO

Ted Lasso è interpretato da Jason Suidekis, tra i più famosi attori comici al mondo, visto in film come 'Come ammazzare il capo', 'Come ti spaccio la famiglia' e 'Candidato a sorpresa'. Suidekis aveva creato il personaggio di Ted Lasso per una serie di promo per la copertura della Premier League da parte di NBC Sports, divenendo poi il protagonista della serie grazie agli altri sceneggiatori.

Brendan Hunt, co-sceneggiatore, intepreta Coach Beard, mentre Hannah Waddingham, vista anche ne Il Trono di Spade, la presidentessa del Richmond, Rebecca Welton. Brett Goldstein, volto di Roy Kent, è stato scelto dopo alcuni episodi di Derk, mentre Juno Temple, che interpreta Keeley Jones, ha lavorato con Harold Ramis, Noah Baumbach e Cristopher Nolan.

QUALI PREMI HA VINTO TED LASSO?

Ted Lasso ha fatto praticamente piazza pulita nei premi 2021 e 2022 per quanto riguarda le categorie comiche. Jasoin Suidekis ha vinto due Golden Globe come miglior attore, un Critics Choice, due Emmy e due Screen Actors. Brett Goldstein ha conquistato due Emmy, mentre Hannah Waddingham un Emmy e un Critics Choice.

La serie è risultata la miglior commedia per due anni consecutivi ai premi Emmy, i più importanti per la categoria.