Tchouameni al Real Madrid: accordo col Monaco, affare da 100 milioni

Aurelien Tchouameni è virtualmente un giocatore del Real Madrid: trovato l'accordo col Monaco, a cui andranno 100 milioni di euro.

Smaltita la delusione per il mancato arrivo di Kylian Mbappé, che ha rinnovato il proprio contratto con il PSG, per il Real Madrid è in dirittura d'arrivo un affare dalla portata economica enorme, destinato a far parlare di sé a lungo.

E' infatti stato raggiunto l'accordo col Monaco per il trasferimento in Spagna di Aurelien Tchouameni, talentuosissimo centrocampista 22enne reduce da due stagioni e mezza di spessore nel Principato.

Colossali i termini economici dell'operazione, chiusa all'esorbitante cifra di 100 milioni di euro (comprensivi di bonus) per un giocatore che, nel gennaio 2020, venne pagato 'appena' 18 milioni, finiti nelle casse del Bordeaux.

La crescita esponenziale di Tchouameni, unitamente a doti tecniche e fisiche non comuni, hanno convinto il Real Madrid a fare questo investimento monstre per aggiungere un altro gioiello alla già lunga lista da cui può attingere Carlo Ancelotti, un maestro nel gestire così tanti talenti.

Tchouameni ha concluso la stagione con 5 goal in 50 presenze, rendimento che ha contribuito alla qualificazione al terzo turno preliminare di Champions League per il Monaco, arrivato alle spalle del Marsiglia secondo per soli due punti di distacco in Ligue 1.

Il classe 2000 ha peraltro già trovato la prima rete con la nazionale francese guidata da Didier Deschamps, in occasione dell'amichevole vinta di misura sulla Costa d'Avorio lo scorso 25 marzo.