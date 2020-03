Il 'Tanque' sullo Stretto: Denis ha sposato la Reggina

Il feeling con Napoli, record e rissa a Bergamo, ma anche i flop di Cesena e Udine: a 38 anni Denis ha scelto la C per riportare in alto la Reggina.

Caliente, sanguigno, 'garra' e balistica, senza mollare mai. German Denis ha scelto Reggio Calabria e la Reggina, in Serie C, per riportarla nel calcio che conta dopo stagioni tristi. A 38 anni suonati, lui che ha giocato anche in ed .

Una piazza calda per un 'caldo', binomio più azzeccato e accattivante non può esserci: decisione sorprendente e fatta di valori, come quelli messi sul campo dal 'Tanque' (soprannome eloquente).

A lo ricordano ancora con affetto: "ad avercelo un centravanti così", questo il leitmotiv a Fuorigrotta e dintorni. Per un non titolare che sudava la maglia e segnava goal pesanti, solo tanta stima. Cristallizzata, intatta.

Ma a portarlo prima di tutti in è il Cesena, nel 2002. I romagnoli giocano in C, lo scovano in patria e gli danno una chance. Scommessa fallita (appena 3 reti), perchè il 'Carro Armato' torna in e ci resta 5 anni.

Dopo gavetta nelle categorie minori esplode all'Independiente, stuzzica l'allora dg azzurro Pierpaolo Marino e fa capolino all'ombra del Vesuvio. Un uomo del Sud al Sud, proprio come sta avvenendo a Reggio: ed è subito feeling. Come mai? Forse questo Marino a 'Radio Kiss Kiss' può aiutare.

"Riscontro una cosa: i calciatori sudamericani hanno maggior voglia di venire a Napoli rispetto ai colleghi italiani o addirittura campani, perché vedono il club come un punto d’arrivo".

Campionato, Intertoto, Europa League: Denis e i partenopei si vogliono bene, gli vogliono bene i compagni (gruppo unito, asado col 'Pocho' Lavezzi), i tifosi flirtano coi suoi non troppi goal: 15, spesso decisivi (il 2-2 al a tempo scaduto fa venire giù il 'San Paolo'). Due anni belli, ma German vuole giocare di più. Così sposa l'.

Col senno di poi forse meglio restare dove si era: in Friuli delude (solo 4 centri), ma si apre inconsapevolmente la strada per Bergamo. Lo rivuole Marino, stregato da quel biondo sbarazzino. Dal 2011 al 2016 all', non siamo al Sud, però di calore lì se ne emana a bizzeffe.

Tre stagioni su cinque in doppia cifra: il tempo di entrare nei marcatori top della Dea, piacere all' e rompere il naso a Tonelli negli spogliatoi dopo un match con l'. Minacce e reazione, con chiarimento e pace fatta al ritorno. Un episodio che Marino - una sorta di padre calcistico - commentò così a 'Radio Rai'.

"German ha sbagliato e non voglio giustificare nulla, ma è stato provocato. E poi, se vogliamo sdrammatizzare, ha solo obbedito a Papa Francesco. Vorrei ricordare che il Pontefice disse: 'Se il dottor Gasparri, mio amico, offendesse mia madre, gli darei un cazzotto'".

Denis torna a casa. Di nuovo Independiente, Lanus, infine in Perù all'Universitario. Ma casa è anche l'Italia. E allora ad agosto 'sì' alla Reggina, a cui rifilò una tripletta nel 2008 col Napoli: la vita è strana.

"Tutti mi ricordate i tre goal segnati contro la Reggina, adesso dico che tanti altri spero di farli con questa maglia per portare la società e la città dove meritano".

In Serie C a 38 primavere, chi non ci crede non firma un biennale. Lui è così, uno istintivo, uno a cui vincere facile non piace: al 'Granillo' hanno fame di calcio, il progetto è di quelli seri. A inizio 2019 l'imprenditore Luca Gallo mette le mani sul club per farlo rinascere, con acquisti, proclami e ambizioni concrete.

Concrete come il colpo Denis, reggino d'adozione in pochi mesi e accompagnato dall'immancabile presenza del figlio raccattapalle Gabriele a bordo campo. Tradizione che esiste fin dai tempi atalantini.

La conferma di tutto questo, è nelle sue parole concesse a 'Sky'.

"Perché ho accettato? La storia di Reggio Calabria dice tutto: merita ben altri palcoscenici, dobbiamo riportarla dove le compete. Quando inizi a conoscere la città non puoi non innamorartene, soprattutto vedendo la gente. I tifosi sono coinvolgenti". "Ritiro? Ho ancora tantissimo entusiasmo e mi diverto, se continuo così smetterò tra un bel po’...".

Buenos Aires-Reggio, distanze azzerate dalla passione scoppiata tra il 'Tanque' e il popolo amaranto. Giusto il tempo di trovare la forma giusta e arrivano i goal, a grappoli: doppia cifra in 6 mesi, che tradotta in numeri fa 12 in 24 partite. Uno ogni due, un incubo per chi se lo trova contro.

Guarna, Rubin, Bellomo, Mastour, Reginaldo, super Corazza: metteteci pure Denis ed ecco spiegato il monopolio del Girone C (+9 sul Bari), con champagne già in frigo. Sul tappo, la firma del 'Tanque'.