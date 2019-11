Tamplin da non credere: licenzia tutti al Romford in sole 24 ore!

Glenn Tamplin è il nuovo presidente del Romford: in 24 ore ha licenziato allenatore, staff tecnico e dirigenti. Pronti 15 nuovi acquisti.

Licenziare tutti in sole 24 ore. Nemmeno Maurizio Zamparini e Massimo Cellino, che in passato ne hanno combinate di cotte e di crude in tal senso, oserebbero tanto: è successo al Romford, società militante nell'ottava divisione inglese e da poco acquistata dal milionario Glenn Tamplin.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Il vulcanico proprietario, come riporta il 'Daily Mail', ha deciso di lasciare la sua impronta fin da subito: mandati a casa l'allenatore, i componenti dello staff tecnico e i dirigenti. Previsto anche un folto restyling della rosa con quindici nuovi innesti in arrivo.

Ma chi sarà il nuovo tecnico? Lo stesso Tamplin ovviamente, che si è messo al comando in tutti i sensi. Per ingraziarsi i tifosi - che avrebbero potuto prendere male questa rivoluzione totale - ha offerto litri e litri di birra con un video-annuncio pubblicato sul suo account Twitter.

Romford FC ❤️



Free drink on me Saturday 👌



Please come support us Saturday pic.twitter.com/3J6ViVOJGo — Glenn Tamplin (@glenntamplin) November 14, 2019

Dalla sua, Tamplin ha una grande ambizione che lo porta a voler costruire un nuovo stadio per il club e iniziare la scalata verso la Football League, obiettivo impensabile fino a qualche giorno fa. Intanto pensa a fare piazza pulita e, magari, questa mossa inattesa potrà aiutarlo a raggiungere gli obiettivi prefissati: sarà il campo a dire se avrà ragione oppure no.