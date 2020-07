Talles Magno: l'obiettivo del Liverpool che ricorda Neymar

Il diciottenne, che ha debuttato in prima squadra nel 2019, brilla col Vasco da Gama e ora si sente pronto per l'Europa.

Il Vasco da Gama non è la squadra più titolata del , ma quando si tratta di sfornare talenti offensivi pochi altri club hanno fatto meglio negli ultimi trent'anni.

Romario, Edmundo e Philippe Coutinho sono tutti usciti dall'Academy del Vasco e adesso molti sperano che anche l'ultimo prodotto del settore giovanile possa ripercorrere le loro orme.

Talles Magno d'altronde è già stato accostato a e nonostante sia diventato maggiorenne solo alla fine di giugno. Inoltre vari club come , , , e Krasnodar vorrebbero portarlo in Europa questa estate.

Ha iniziato come punta centrale, ma si è lentamente spostato sulla fascia diventando un'ala. L'abilità nel dribbling di Talles poi ha fatto subito scattare il paragone con Neymar. Mentre per la sua versatilità alcuni lo accostano alla stella dell' , Richarlison.

Talles ha iniziato in una scuola calcio locale prima di essere preso in prova a 9 anni dal Vasco, dove ha impressionato subito i suoi allenatori. Quando gli fu detto di preparare le valigie per un torneo in però Telles e la sua famiglia fecero presente di non avere nè i soldi, nè il passaporto necessari per il viaggio.

"Non avevo soldi," ha ricordato la madre di Telles, Claudineia, parlando con Globoesporte . "Ho perfino smesso di pagare la bolletta della luce".

"Abbiamo sorteggiato una maglietta del Vasco vendendo i biglietti, il resto ce l'ha messo il capo di mio marito. E' stata una grande prova. Dopo quella volta tutti i viaggi sono stati pagati dal Vasco".

Per quanto riguarda il passaporto, invece, Talles ha detto a ESPN Brasil : "Abbiamo lavorato un po' per ottenerlo. Per fortuna è arrivato la settimana della partenza, una settimana prima non ce l'avevamo ancora".

Talles nei mesi successivi ha scalato le giovanili del Vasco, colpendo gli allenatori per la sua capacità di abbinare la crescita calcistica con la prosecuzione degli studi.

Dopo aver firmato il suo primo contratto da professionista nel 2018, un anno dopo è stato chiamato da Vanderlei Luxemburgo nella prima squadra del Vasco.

Dopo la sua prestazione nell'ultima partita della stagione, prima della convocazione per il Mondiale Under 17, lo stesso Luxemburgo ha definito Talles 'un artista'.

Talles ha iniziato il Mondiale Under 17 segnando nella fase a gironi contro Nuova Zelanda e Angola, ma un infortunio al tendine del ginocchio nella gara contro il lo ha escluso dal resto del torneo e dalle ultime partite col Vasco.

"Questo è un momento difficile per me", ha scritto Telles sul proprio account Instagram postando una foto in cui i compagni lo portavano a braccia negli spogliatoi.

"Più che il dolore fisico, il dolore di non poter essere in campo, aiutare i miei compagni e rappresentare il mio Paese inseguendo il sogno di vincere la Coppa del Mondo".

La giovane Selecao, trascinata da Gabriel Veron, Kaio Jorge e Yan Couto, è andata a vincere comunque il torneo con Talles che ha ricevuto la sua medaglia d'oro qualche giorno dopo la finale contro il .

Dopo aver recuperato dall'infortunio e l'arrivo dell'attaccante argentino German Cano, Talles ha giocato prevalentemente come esterno sinistro.

Nonostante le voci su un trasferimento imminente, il contratto di Talles col Vasco scadrà solo nel 2022 e la clausola rescissoria ammonta a 50 milioni di euro. Una posizione di forza per il club brasiliano.

Sembra comunque inevitabile che prima o poi Talles segua le orme di Romario e Coutinho, da lui citato come suo idolo, per attraversare l'Atlantico e sbarcare in Europa.