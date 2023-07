Szoboszlai, il Liverpool sulla pelle: numero 8 e tatuaggio dedicato a Gerrard

Dominik Szoboszlai ha rivelato che il suo tatuaggio ispirato a Steven Gerrard è stato il motivo della sua scelta della numero 8 del Liverpool.

Domenica il Liverpool ha confermato l'acquisto del centrocampista Dominik Szoboszlai dal Lipsia per 68 milioni di euro. L'ungherese è il secondo acquisto dell'estate per la squadra di Jurgen Klopp, dopo l'arrivo di Alexis Mac Allister dal Brighton per una cifra iniziale di 38 milioni.

Szoboszlai ha scelto di indossare la maglia numero 8 ad Anfield, quella resa famosa da Steven Gerrard. Nella prima intervista con il suo nuovo club, il 22enne ha spiegato la sua decisione.

"Non c'è un motivo particolare, ma ovviamente è un grande numero, molti grandi giocatori hanno avuto questo numero. E poi ho un tatuaggio di Steven Gerrard. L’ho scelto per questo”.

La citazione in questione - tatuata in ungherese - recita: "Il talento è una benedizione di Dio, ma senza un'incredibile volontà e umiltà non ha valore".

Oltre alla storia del club, il manager Jurgen Klopp è stato un altro motivo per cui Szoboszlai ha deciso di unirsi al Liverpool.

"Come ho detto, penso che sia uno dei igliori allenatori al mondo. Il modo in cui si comporta vicino al campo, come se giocasse con i ragazzi, mi piace molto. Anche il modo in cui si è comportato negli ultimi anni, quello che ha raggiunto con questo club, mi ha colpito molto. Non vedo l'ora di lavorare con lui".

Szoboszlai si presenterà per la pre-season l'11 luglio. Il centrocampista ungherese potrebbe indossare per la prima volta la numero 8 quando il Liverpool affronterà il Karlsruher il 19 luglio nella prima amichevole pre-campionato. I Reds inizieranno la loro stagione in Premier League con la difficile trasferta contro il Chelsea il 13 agosto.