L’ex calciatore e assistente di Mancini all’Inter e Tite con il Brasile è il nuovo commissario tecnico: con lui Zabaleta e l’ex Sampdoria Doriva.

L’Albania ha scelto il nuovo commissario tecnico. La federcalcio ha annunciato di aver affidato la guida della nazionale maggiore a Sylvio Mendes Campos Júnior, conosciuto semplicemente come Sylvinho.

L’ex terzino, cresciuto nel Corinthians prima di vestire in carriera le maglie di Arsenal, Celta Vigo, Barcellona e Manchester City, raccoglie l’eredità di Edy Reja, che ha conclusa la sua avventura dopo tre anni e mezzo e la scadenza naturale del contratto fissata a novembre scorso.

Sylvinho firmerà il 9 gennaio a Tirana un contratto di 18 mesi, fino al termine di Euro 2024.

“L’obiettivo è la qualificazione agli Europei del 2024” ha dichiarato il 48enne.

Per il brasiliano si tratta della terza esperienza da allenatore dopo quella alla guida del Lione, in Francia, durata solo pochi mesi, e quella con il Corinthians, terminata lo scorso febbraio con l’esonero da parte del club brasiliano.

Getty Images

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Sylvinho ha ricoperto il ruolo di assistente di Roberto Mancini ai tempi dell’Inter, dal 2014 al 2016. Poi l’addio per entrare nello staff di Tite nella nazionale del Brasile, avventura durata fino al 2019, quando ha deciso di mettersi in gioco accettando la chiamata del Lione nel ruolo di primo allenatore.

Durante l’esperienza alla guida dell’Albania, Sylvinho potrà contare sul supporto di due assistenti come Pablo Zabaleta, suo compagno di squadra ai tempi del Manchester City, e Doriva, ex centrocampista brasiliano classe 1972 passato in Serie A con la maglia della Sampdoria del gennaio 1999 all’estate 2000.