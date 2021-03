Svolta in casa Fiorentina: Prandelli rassegna le dimissioni, torna Iachini

Il tecnico viola ha rassegnato le sue dimissioni "per ragioni oltre il calcio". Era subentrato a Iachini a novembre, ora il nuovo avvicendamento.

Cesare Prandelli non è più l'allenatore della Fiorentina. Il tecnico bresciano ha rassegnato le sue dimissioni, come confermato dalla società in una nota ufficiale.

"La Fiorentina informa che, in data odierna, l’allenatore Cesare Prandelli ha presentato alla Dirigenza del Club le proprie dimissioni. La Società viola, con enorme dispiacere, ha accolto la richiesta del tecnico comprendendone le ragioni, che vanno oltre il calcio giocato. Cesare Prandelli è l’allenatore e l’uomo che in questi mesi ha dato tutto se stesso dimostrando, ancora una volta, il profondo legame e affetto che lo lega alla città di Firenze e alla Fiorentina. Scelti da Goal Il cuore tra Murcia ed Elche, il rammarico Valencia: Gonzalo Villar, la luce della Roma di Fonseca

Guida TV: dove vedere tutto il calcio in diretta TV e streaming

Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN Il Presidente Commisso, la Dirigenza, la Squadra e tutto il Popolo viola ringraziano Cesare Prandelli, augurandogli di ritrovare al più presto la serenità e le energie necessarie per ottenere le migliori fortune per il suo futuro umano e professionale".

📃| Nota ACF Fiorentinahttps://t.co/auh8ScyinN — ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 23, 2021

Prandelli era tornato alla guida del club dopo 10 anni lo scorso 9 novembre, quando è subentrato proprio a Giuseppe Iachini. In 23 partite tra campionato e Coppa Italia ha ottenuto soltanto 6 vittorie e 11 sconfitte.

La Fiorentina al momento si trova al 14° posto in classifica con 29 punti, appena 7 in più del Cagliari terzultimo. Ora una nuova scossa, con il nuovo avvicendamento al contrario rispetto a quattro mesi fa.

Al suo posto secondo 'Sky Sport' dovrebbe tornare proprio lo stesso Iachini, che aveva iniziato la stagione. Era stato chiamato al posto di Montella nel gennaio 2020. In 30 partite ha vinto 12 gare, pareggiate 10 e perse 8.