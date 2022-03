Svelato il pallone dei Mondiali in Qatar 2022: si chiama 'Al Rihla' ed è il 'più veloce in volo'

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia verso i Mondiali in Qatar. Con le finali dei playoff in giro per il mondo si sta definendo il quadro delle nazionali qualificate alla fase finale, lista in cui non compare e non comparirà l'Italia di Roberto Mancini, eliminata per mano della Macedonia del Nord (poi sconfitta a Oporto dal Portogallo).

A meno di otto mesi dall'inaugurazione, fissata al 21 novembre 2022, Adidas - fornitore ufficiali della Coppa del Mondo dal 1970 - ha presentato il pallone ufficiale della competizione: i giocatori utilizzeranno 'Al Rihla', sfera che prende il nome dalla parola araba che indica il concetto di viaggio o di diario di viaggio.

Il nuovo pallone è stato progettato con l'obiettivo di supportare la velocità di gioco di picco, attraverso lo 'speedshell', che avrà lo scopo di aumentare la velocità di volo e la rotazione della palla per ottenere un’eccellente aerodinamica e un tiro perfetto.

Il design di 'Al Rihla' si ispira alle tradizionali barche dhrow, tipiche del Golfo Persico, e in particolare alle vele triangolari utilizzate su di esse. La sfera è composta da 20 pannelli, con una combinazione di colori che richiamano quello della bandiera del Qatar e degli abiti tradizioni arabi.

"Il viaggio mondiale di 'Al Rihla' rappresenterà l’incredibile portata della Coppa del Mondo e offrirà ai fan un’opportunità unica di interagire con l’evento mentre l’eccitazione cresce in vista del grande calcio d’inizio".

Jean-François Pathy, direttore marketing della Fifa, ha raccontato cosa c'è dietro il nuovo pallone, il 14° consecutivo prodotto da Adidas per la Coppa del Mondo e il più veloce in volo di qualsiasi altro realizzato in precedenza.

'Al Rihla' è il primo pallone del Mondiale ad essere progettato con la sostenibilità come obiettivo primario. La sfera sarà realizzata esclusivamente con inchiostri e colle a base d'acqua.