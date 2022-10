Svanisce il sogno di Kamara, Gerrard: "Rientrerà in campo dopo i Mondiali"

Come spiegato dal tecnico dell'Aston Villa il mediano francese, tra i convocati di Didier Deschamps da giugno, non andrà in Qatar.

Il 6 giugno del 2022 è una data che Boubacar Kamara non scorderà mai: a Spalato, al 62', Didier Deschamps lo fa entrare in campo al posto di Aurelien Tchouameni contro la Croazia, in Nations League. Sembra essere l'inizio di un'avventura fantastica, e in effetti lo è.

Anche perché il centrocampista francese si trasferisce in Premier League, all'Aston Villa, lasciano il Marsiglia, club che lo ha fatto crescere: quel che importa, comunque, è il pensiero costante di poter far parte della Francia che difenderà il Mondiale in Qatar.

Deschamps lo convoca anche per le partite di settembre, ma è costretto a dar forfait: poco prima dell'intervallo della sfida contro il Southampton, nell'ultimo turno di Premier League, lascia il campo per infortunio.

Le sue condizioni preoccupano sin da subito: Deschamps convoca al suo posto Jordan Veretout, ma l'ansia resta. Al rientro dalla sosta è Steven Gerrard, allenatore dei villans, a confermare i pensieri negativi.

"Non ci sarà fino a dopo i Mondiali, sfortunatamente. E' un duro colpo".

Per l'Aston Villa non è il primo grave infortunio della stagione, ma questo pesa soprattutto per il morale del ragazzo classe 1999.

Kamara ha subito, infatti, una lesione ai legamenti del ginocchio: addio ai Mondiali in Qatar, insomma. Il suo sogno, appena iniziato, svanisce nel nulla: è il calcio.