Suso al Siviglia, c'è l'accordo col Milan: operazione da 20 milioni

Suso si appresta a sposare il Siviglia: prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo. Per rimpiazzare lo spagnolo spunta Januzaj.

Ora è davvero fatta: Jesus Suso lascia il e diventa un nuovo giocatore del . Operazione conclusa tra i due club e visite mediche in programma domani, mercoledì, giornata in cui l'ex mancino del è atteso in .

La formula: prestito di 18 mesi, fino al 30 giugno 2021, con diritto di riscatto che potrebbe però diventare obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi, sia individuali che di squadra. Tra questi, la qualificazione del Siviglia alla prossima edizione della .

Operazione da 20 milioni di euro, 5 in meno rispetto a quanto emerso nella giornata di ieri sulla stampa spagnola. Soldi che, chiaramente, il Milan intascherà nel caso il Siviglia completi l'acquisizione di Suso tra un anno e mezzo.

Detto che il titolare nello scacchiere di Pioli era già diventato il connazionale Castillejo, il Milan si sta ora muovendo per regalare al tecnico un sostituto di Suso. Secondo 'Sky Sport', il profilo in questione potrebbe essere Adnan Januzaj, già cercato nei giorni scorsi dalla .