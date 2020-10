Cos’è la Superlega Europea e quali squadre potrebbero partecipare

Il progetto della Superlega Europea prende corpo: in cosa consiste il rivoluzionario torneo sponsorizzato dalla FIFA e chi potrebbe prendervi parte.

L'ipotesi Superlega Europea prende quota giorno dopo giorno. O meglio, dell'European Premier League, visto che avrebbe un imprinting fortemente britannico. Spinge la FIFA (la UEFA decisamente meno), pronta a rivoluzionare il calcio continentale mandando in soffitta Champions ed in favore del nuovo torneo.

Ma capiamo meglio cosa si intende per Superlega Europea e quali squadre potrebbero partecipare all'innovativa competizione.

COS'E' LA SUPERLEGA EUROPEA

La Superlega Europea rappresenta un progetto da 5-6 miliardi di euro sponsorizzato dalla FIFA, intenzionata a sconvolgere il planning del pallone a livello europeo accantonando Champions ed Europa League per far spazio ad un'unica manifestazione.

Diciotto squadre - le migliori in circolazione - pronte a sfidarsi durante la stagione regolare, parallelamente ai rispettivi campionati nazionali, fino a contendersi lo scettro di regina mettendo nel mirino gloria e una montagna di soldi.

SUPERLEGA EUROPEA: FORMAT E POSSIBILE DATA DI INIZIO

Il format a cui la FIFA sta lavorando per impostare la Superlega Europea prevede un campionato fatto di partite di andata e ritorno tra le 18 partecipanti da disputare in turni infrasettimanali, al quale farebbe seguito una fase ad eliminazione diretta che condurrebbe fino alla finale.

Se in un primo momento si pensava di far diventare realtà il torneo nel 2024, i tempi adesso sembrano essersi sensibilmente accorciati: già a partire dalla stagione 2022/2023, infatti, la Superlega Europea potrebbe sostituire Champions ed Europa League.

QUALI SQUADRE POTREBBERO PARTECIPARE

Delle 18 squadre previste nel roster delle partecipanti, almeno 5 dovrebbero essere inglesi: , , , e , con punto interrogativo sul .

Ad esse, 12 o più pronte ad unirsi alla Superlega Europea: , e - probabilmente - dalla , dalla , dalla . E l' ?

, e sarebbero in prima fila per staccare il 'pass', ma non è da escludere un'eventuale partecipazione di e .

Tutto ancora in stand-by, al momento nulla è certo nè definito, ma la FIFA corre per rivoluzionare il calcio: la Superlega Europea (o European Premier League) prende quota.