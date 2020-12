Supercoppa Italiana 2020, Juventus-Napoli: quando si gioca, data e orario

Juventus e Napoli si giocheranno la Supercoppa Italiana 2020: le informazioni sulla partita, data, orario e sede del match.

Saranno la e il a giocarsi la 2020. I bianconeri campioni d' sfideranno la squadra di Gattuso, che ha vinto la proprio nella finale dello scorso giugno all'Olimpico di .

Si tratta della terza volta che le due squadre si contendono il trofeo negli ultimi anni: era già successo nel 2012 e nel 2014, con una vittoria a testa. La prima sfida risale però al 1990 e fu vinta dal Napoli.

Bianconeri e partenopei si ritroveranno anche quest'anno, per quella che è denominata ufficialmente la 'PS5 Supercup'.

SUPERCOPPA ITALIANA 2020: DATA E ORARIO

Nonostante sia identificata come Supercoppa 2020, Juventus-Napoli si giocherà nel 2021. Per la precisione, il 20 gennaio 2021. Calcio d'inizio fissato per le ore 21.00.

SUPERCOPPA ITALIANA 2020: DOVE SI GIOCA

La Supercoppa per quest'anno rimarrà in Italia, dopo aver viaggiato nel Medioriente e in negli scorsi anni. La gara si giocherà infatti al Mapei Stadium di Reggio Emilia, la casa del .

SUPERCOPPA ITALIANA 2020: DOVE VEDERLA

La partita sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su Rai Uno. Si potrà seguire anche in approfittando del servizio RaiPlay, disponibile online e con app su dispositivi mobili.

REGOLAMENTO SUPERCOPPA ITALIANA 2020

In caso di pareggio al fischio finale, si giocheranno i tempi supplementari e poi in caso di perdurare del pareggio i calci di rigore. Le sostituzioni permesse saranno cinque. Ci sarà il Var.