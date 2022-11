Supercoppa Argentina da Far West: Boca-Racing finisce con dieci espulsi

L'arbitro Tello butta fuori dieci giocatori nel corso della sfida che assegna il Trofeo de Campeones. Tra questi Benedetto per gesto polemico.

Dieci cartellini rossi in una sola partita. No, non è il bug di qualche videogioco di calcio, ma è successo veramente in Argentina.

Durante il Trofeo de Campeones in Argentina, sostanzialmente la Supercoppa tra i vincitori del campionato e quelli della coppa.

A portare a casa il trofeo è il Racing Club, che vince 2-1 grazie al goal arrivato al minuto 118' da parte di Alcaraz.

Fino a quel momento c'erano già state tre espulsioni: due per il Boca, una per il Racing.

Ma dal 125esimo in poi si è scatenato un vero e proprio Far West che ha costretto l'arbitro Facundo Tello a espellere altri sette giocatori.

Altri due del Racing e ben cinque del Boca, tra cui Benedetto che viene allontanato dal campo dopo consulto al VAR per aver simulato il gesto della mazzetta di soldi.

Con il rosso al Pipa, la squadra gialloblù resta in sei elementi e quindi senza il numero minimo per continuare a giocare.

A quel punto Tello mette fine all'incontro e il Racing porta a casa il trofeo. C'è del lavoro da fare per il Giudice Sportivo...