Sudtirol-Reggina 1-0: Casiraghi fa sognare il Druso, Inzaghi eliminato

La formazione di Bisoli scrive la storia ed elimina gli amaranto nel finale, accedendo in semifinale dei Playoff.

Al goal di Casiraghi, deviato da Loiacono, il Druso esplode di gioia: un capolavoro firmato da Pierpaolo Bisoli che ha preso il Sudtirol da ultimo in classifica, dopo un ko per 4-0 contro la Reggina a fine agosto (lui, subentrato contro il Pisa), e proprio contro la Reggina la trascina in semifinale ai Playoff.

Battuto il gruppo amaranto di Pippo Inzaghi, all'89': ci ha provato in tutti i modi, soprattutto con Luigi Canotto. Ci ha provato, ma non ci è riuscito.

In una sfida molto tesa (che vedeva il Sudtirol favorito, per risultati, in caso di parità nei 120') per entrambe le formazioni: e adesso il Sudtirol, alla sua prima stagione in Serie B, se la vedrà contro il Bari in semifinale.

Con un sogno incredibile e impensabile nel cuore: la Serie A, adesso obiettivo concreto per un gruppo che veniva dato per candidato alla retrocessione e che, invece, elimina la Reggina. La storia è stata scritta.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

SUDTIROL-REGGINA 1-0

Marcatori: 89' Carisaghi

SÜDTIROL (4-4-1-1): Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello (58' Vinetot), De Col; Rover (73' Larrivey), Tait, Belardinelli, Fiordilino (91' Lunetta); Cissé (46' Casiraghi); Odogwu.

REGGINA (3-5-2): Contini; Loiacono (90' Galabinov), Cionek, Gagliolo (81' Ricci); Pierozzi, Fabbian, Majer, Hernani, Di Chiara (90' Liotti); Canotto, Strelec (64' Gori).

Ammoniti: Gagliolo (R), Cisse (S), Belardinelli (S), Hernani (R), Curto (S)

Espulsi: -