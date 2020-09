Suarez alla Juventus può sbloccare Lautaro Martinez-Barcellona: il piano dei blaugrana

Il Barcellona prepara l'offensiva finale per Lautaro Martinez: inizialmente non offrirà più di 65 milioni. Ma prima deve sbloccarsi il caso Suarez.

Corte conclusa? Flirt indebolito? Macché: Lautaro Martinez è sempre nei pensieri del . Concretamente, molto concretamente. Pur nel momento caotico che il club catalano sta vivendo ormai da settimane, soltanto parzialmente reso più tenue dal "me quedo" pronunciato da Leo Messi nell'intervista esclusiva a Goal di venerdì.

Decisione presa: come raccolto da Goal, il Barcellona è pronto all'offensiva finale per Lautaro. Elemento considerato ideale da Ronald Koeman per far parte di un attacco tutto argentino con Leo Messi. Ed è per questo che il Toro è in pole rispetto a Memphis Depay, che parte in seconda fila a causa di un età superiore (26 anni contro 23) e del grave infortunio al ginocchio sinistro, comunque superato, rimediato lo scorso anno.

Lautaro, insomma, rimane la prima scelta del Barcellona. Profilo che i blaugrana apprezzano da tempo, con tanto di discussioni avviate con l' e interrotte dopo la ripresa della stagione al termine del lockdown. Ma perché l'argentino lasci l'Inter per approdare in , servono le combinazioni giuste. Prima tra tutte: l'addio di Luis Suarez.

Il Pistolero ha ormai superato Edin Dzeko nella corsa alla maglia numero 9 della ed è ormai sempre più vicino al vestire il bianconero. Ma la partita col Barcellona non è ancora chiusa. Come scoperto da Goal, il club dovrà pagare 14 milioni di euro al giocatore in caso di addio anticipato. Un esborso che, in tempi di entrate ridotte a causa del COVID, renderebbe complicata la corsa a Lautaro Martinez.

A venire in soccorso del Barcellona può essere proprio la Juventus, con cui Suarez ha già un accordo per un triennale da 10 milioni a stagione. La speranza blaugrana, invero remota, è che i campioni d' accettino di pagare una sorta di compensazione per portare Suarez a , trasformando dunque una costosa risoluzione del contratto in una vera e propria operazione di mercato che farebbe piovere un po' di denaro nelle case del club.

Dopodiché, via all'operazione Lautaro. Il Barcellona, almeno inizialmente, non ha intenzione di spendere una somma superiore a 65 milioni di euro per portare l'attaccante dell'Inter alla corte di Koeman. Ben sapendo che la clessidra verso la conclusione del mercato sta scorrendo, ma il tempo non manca: c'è un mese a disposizione.