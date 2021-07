Lo strano stile di Grealish: perché indossa i calzettoni abbassati?

Grealish è uno dei giocatori più rappresentativi dell'Inghilterra a Euro 2020: in patria è diventato famoso anche per i suoi calzettoni abbassati.

In Inghilterra è diventato un idolo, il simbolo delle richieste dei tifosi a Gareth Southgate: e il ct inglese ultimamente pare averli accontentati dando più spazio a Jack Grealish, fantasista dalla tecnica sopraffina e dallo stile quantomeno bizzarro.

Uno dei suoi tratti distintivi è rappresentato da una particolarità riguardante lo stile che, con la mente, ci riporta indietro negli anni: ovvero i calzettoni abbassati, come faceva gente del calibro di Omar Sivori e George Best per intenderci.

Le buone prestazioni in Premier League con la maglia dell'Aston Villa e ad Euro 2020 con la casacca dei 'Three Lions' hanno portato alla ribalta Grealish, il cui futuro potrebbe anche essere a Manchester, sponda City: ma perché, quando gioca, indossa sempre i calzettoni abbassati?

PERCHE' GREALISH INDOSSA I CALZETTONI ABBASSATI?

Grealish è solito mettere in mostra i polpacci usando dei parastinchi molto piccoli che coprono a malapena la parte inferiore della gamba: molti hanno ipotizzato che questa scelta derivi dall'esigenza di sentirsi più libero in campo per muoversi con meno difficoltà, ma non è esattamente questo il motivo.

Molti arbitri lo 'hanno ripreso' sebbene non infranga alcuna regola: si tratta, piuttosto, di una questione di maggiore sicurezza in merito alla prevenzione di eventuali infortuni che, con i calzettoni così abbassati, potrebbero verificarsi con maggiore probabilità.

Il motivo di questo 'strano' stile lo ha spiegato lo stesso Grealish poco prima di essere convocato da Southgate per Euro 2020.

"Ovviamente i calzettoni dovrebbero essere messi sopra i polpacci. Ma una volta, all'Aston Villa, si restrinsero dopo un lavaggio e quindi non potevo usarli più alti. Quella stagione giocai davvero bene, quindi questa è diventata una questione superstiziosa. Pensai di continuare così perché avevo fatto molto bene".

Grealish ha smentito anche la voce secondo cui questa tendenza dei calzettoni abbassati sia nata per emulare una leggenda come George Best.