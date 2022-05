Le strade del Parma e di Iachini si separano: "Non proseguiremo insieme"

Dodicesimo posto e tante difficoltà per il Parma in questa stagione di Serie B, con l'obiettivo di ripartire e riprogrammare una ripartenza che punti in alto: alla promozione in Serie A.

Il club crociato ricomincia dalle basi, ovvero dalla guida tecnica: in questo campionato sono stati due ad avvicendarsi in panchina, Enzo Maresca e Giuseppe Iachini.

Quest'ultimo ha ereditato la squadra alla quattordicesima giornata, conducendola fino alla fine della stagione: non è bastato, però, per fargli guadagnare la riconferma.

Comunicato Parma Calcio 1913 - Giuseppe Iachini 📝⤵️#ForzaParma https://t.co/AXUwwHTMco — Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) May 17, 2022

Con una nota ufficiale, infatti, il Parma ha annunciato l'esonero di Iachini dopo pochi mesi dal suo arrivo.

"Il Parma Calcio 1913 e l’allenatore Beppe Iachini non proseguiranno l’esperienza professionale insieme. Il Club Crociato vuole ringraziare Beppe e i suoi collaboratori per il grande impegno, la disponibilità dimostrata in ogni istante e il lavoro svolto, sottolineando altresì le grandi doti, umane e professionali, e augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera lavorativa".

Nei prossimi giorni verrà nominato il nuovo allenatore: termina con 25 partite (7 vittorie, 11 pari e 7 sconfitte) l'avventua di Iachini al Parma.