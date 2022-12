Stop per l'ex Lazio Lucas Leiva: fermato da un'aritmia cardiaca

Gli esami strumentali in vista della nuova stagione hanno evidenziato un’alterazione del ritmo cardiaco: l’ex Lazio fermato in vista di nuovi test.

Un fulmine a ciel sereno. Gli esami strumentali di rito si sono trasformati in un incubo per Lucas Leiva. L’ex centrocampista della Lazio, ora al Gremio, si deve fermare a causa di un’aritmia rilevata nei tradizionali test di inizio stagione.

Ad annunciare la notizia è stato lo stesso Lucas Leiva attraverso un messaggio pubblicato sui suoi canali social:

“Il Dipartimento Medico del Gremio comunica che l’atleta Lucas Leiva ha presentato, negli esami di routine pre-stagionali, un quadro di alterazione del ritmo cardiaco. Il giocatore, quindi, è esonerato dalle attività fisiche fino al completamento degli esami supplementari”.

Il classe 1987 non potrà, dunque, allenarsi con i compagni e dovrà osservare un periodo di stop in attesa dell’esito di esami più approfonditi.

Leiva è tornato la scorsa estate a casa, nelle fila del Gremio, il club in cui è cresciuto calcisticamente e si è approcciato al mondo dei professionisti. Si è conclusa pochi mesi fa, dopo i cinque anni alla Lazio, l’avventura in Europa dell’ex centrocampista del Liverpool, con un palmares in cui figurano una Coppa Italia, due Supercoppe Italiane e una Coppa di Lega inglese.

Poi il ritorno in Brasile per vestire nuovamente la maglia del Gremio fino alla notizia dell’aritmia cardiaca. Un fulmine a ciel sereno per l’ex pilastro della Lazio.