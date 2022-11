Stop inaspettato: Dragowski out nel riscaldamento, in Spezia-Udinese gioca Zoet

Il portiere ex Fiorentina non ce la fa ed è costretto a lasciare il posto al collega poco prima del fischio d'inizio al Picco.

Cambio a sorpresa a pochi minuti dal fischio d'inizio di Spezia-Udinese, gara che apre la quattordicesima giornata di Serie A.

Bartlomiej Dragowski si è infortunato nel riscaldamento allo stadio Picco: una brutta notizia, quindi, per Luca Gotti, che non potrà contare sul suo portiere.

Al suo posto il tecnico bianconero ha mandato in campo Jeroen Zoet: per l'estremo difensore olandese si tratta della terza presenza stagionale, dopo quelle in Coppa Italia contro Como e Brescia.

In questa edizione della Serie A, invece, non ha mai giocato, supportando dalla panchina i suoi compagni e il suo collega Dragowski.

Le condizioni del portiere polacco verranno valutate nel corso delle prossime ore, tenendo anche conto dei Mondiali che stanno per iniziare.

Dragowski è uno dei giocatori della formazione di Czeslaw Michniewicz, chiamato insieme agli altri "italiani" Szczesny e Skorupski fino a pochi mesi fa.