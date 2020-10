Steinar Nilsen, l'ultimo norvegese del Milan prima di Hauge: segnò nel derby contro Ronaldo

Dalla rissa in un bar al soprannome 'Baywatch': Steinar Nilsen fu l'ultimo norvegese del Milan. Ronaldo gli ruppe il menisco in un derby.

L'ultimo acquisto del di Pioli porta il nome di Jens Petter Hauge, talento osservato in occasione del preliminare di contro il Bodo/Glimt: l'ultimo norvegese a vestire la maglia rossonera fu invece Steinar Nilsen in occasione della stagione 1997/98.

Un personaggio sicuramente particolare, a suo modo capace di lasciare il segno nella seppur breve avventura milanese. Acquistato per 2 miliardi di lire dal Tromso con il complicato compito di non far rimpiangere i ritirati Baresi e Tassotti, il 26enne rifiutò subito il prestito al Monza per giocarsi le proprie carte tra le mura di San Siro.

Con il Milan riuscirà però a giocare soltanto in sette occasioni: il suo punto più alto risale sicuramente a quello storico derby nell'andata di Coppa finito 5-0 per i rossoneri, firmato proprio nel finale dallo stesso Nilsen con un autentico bolide da 25 metri su calcio di punizione.

Nello stesso match un duro tackle di Ronaldo 'il Fenomeno' gli provocò la rottura del menisco: fu costretto così all'intervento chirurgico e tornò in campo soltanto due mesi più tardi nel campionato Primavera.

Specialista nei calci piazzati, ambidestro e resistente fisicamente, forte nel gioco aereo e abile nel giocare il pallone: non abbastanza per convincere lo staff del Diavolo, che a fine stagione procederà con la cessione in comproprietà al , come parziale contropartita di Roberto Ayala.

Nel capoluogo partenopeo viene ribattezzato 'Baywatch' proprio per il suo particolare fisico scultoreo e la sua folta chioma bionda: sotto la guida di Novellino diventa uno dei principali protagonisti della promozione del Napoli.

Professionista impeccabile in campo, dove spiccava per una duttilità che gli permetteva di ricoprire più ruoli nel quartetto difensivo, profilo sopra le righe al di fuori del rettangolo di gioco. Nel dicembre 2007 fu infatti coinvolto in una rissa in un bar con l'accusa di aggressione ai danni di un altro cliente, colpito per l'occasione con un boccale di birra. Successivamente lo stesso Nilsen confermò che quell'incide portò a pesanti conseguenze emotive per la grande risonanza mediatica avuta.

Dopo più di 20 anni un norvegese tornerà a vestire la maglia del Milan: il classe '99 Hauge sbarca a San Siro dopo aver stregato la dirigenza rossonera con la speranza di poter lasciare un segno ben più profondo del suo predecessore.