Stefano Braghin a GOAL: "In Italia il calcio femminile sta crescendo"

Braghin, responsabile della Juventus Women, a GOAL: "Pensiamo ad un progetto a lungo termine. L'Italia U19 agli Europei? Credo passerà i gironi".

Gli Europei Under 19 alle porte, la crescita della Juventus Women. Stefano Braghin, responsabile della squadra femminile bianconera, in esclusiva a GOAL ha regalato un'ampia panoramica su quanto fatto e quanto ancora andrà fatto ed è in cantiere.

Quand'è arrivato alla Juventus?

"Sono arrivato allo Juventus nel 2012. Ho diretto la Primavera maschile fino al 2018, nel frattempo è partito il progetto femminile e poi ho dovuto scegliere tra i due. Ad un certo punto era necessario fare una scelta. Alla fine scelgo la squadra femminile. Sono da parecchio tempo nel club, ma da poco nel campo femminile".

Quando ha scelto il progetto femminile?

"Nel 2015 la Federazione ha deciso che ognl club professionistico maschile doveva avere una squadra femminile. Era uno dei requisiti per partecipare alla Serie A al momento dell'iscrizione, quindi era proprio obbligatorio. Così siamo partiti di punto in bianco. Abbiamo organizzato degli open day. Una storia divertente è che al primo open day c'erano tre ragazze, una con le infradito. Si è partiti da qui e poi dopo sette anni abbiamo più o meno 200 giovani. Abbiamo nove squadre dall'under 9 all'under 19. Tutte le categorie sono in coperte. Ciò significa molto in 7 anni. Credo che stiamo offriamo loro un ottimo servizio, ma probabilmente è significa anche che il calcio femminile sta crescendo molto velocemente nel nostro paese.

"Probabilmente le persone iniziano a fidarsi di più del progetto. Non è difficile in Italia avere persone che giocano a calcio. Quello che mancava era la situazione giusta per farlo. Questo è un paese molto cattolico, vecchio stile, quindi forse il pregiudizio nei confronti del calcio femminile era ancora molto forte. Giocare a calcio in un ambiente del genere, in un club del genere, rimuove probabilmente la maggior parte dei pregiudizi delle persone".

Perché ha scelto il progetto femminile?

"Era qualcosa di veramente nuovo. Penso che ci fosse più futuro. Idealmente, dopo 25 anni in questo settore, sento davvero di poter essere più d'aiuto sul lato femminile nel trasferire ciò che ho imparato nella mia carriera, più che sul lato maschile. Probabilmente l'aiuto che posso dare ai ragazzi è inferiore a quello che posso fare per le ragazze. È un modo per restituire al calcio ciò che il calcio mi ha dato".

I grandi open day. È così che è iniziato tutto?

"No, partiamo dall'inizio. Abbiamo comprato i diritti per la partecipazione alla Serie A da una squadra locale, perché era una cosa che le regole consentivano in quel periodo. È iniziato tutto da lì. Abbiamo iniziato a lavorare sul nostro reclutamento delle giocatrici. Considera che questa zona, il Piemonte, è una zona abbastanza difficile in questo senso perché abbiamo la montagna. Abbiamo molti, molti altri sport, come la pallavolo, il basket, e ci sono poche squadre. Le ragazze di solito iniziano con un altro sport e poi, come seconda scelta, arrivano al calcio. Questo non aiuta molto in termini di qualità del reclutamento".

Le ragazze dell'Academy non vivono lì, vero?

"No, non c'è abbastanza spazio. Si allenano e giocano in un paio di strutture in questa zona, a un paio di chilometri da qui. Ci sono due diversi centri di allenamento che condividiamo con altri club e questo è un peccato perché, ovviamente, dobbiamo forzare un po' il programma degli allenamenti e adeguarlo. Qui non c'è abbastanza spazio. Siamo gli ultimi arrivati, quindi dobbiamo adattarci".

Quali sono i suoi piani?

"Quello che ho chiesto è che nelle categorie inferiori, Under 9, Under 10, Under 11, bisogna fare ancora quantità. Perché in Italia abbiamo solo più o meno 30.000 giocatori iscritti e gli altri paesi ne hanno 300.000. Quindi, dai 9 al 12/13 anni, proviamo davvero a reclutare tutti coloro che vogliono giocare nel club. Poi, a partire dai 14 anni, quello che vorremmo fare è alzare la qualità e iniziare ad avere dei rapporti con le squadre locali".

Le squadre femminili giocano contro squadre maschili?

"Sì, al momento lo stiamo facendo perché non c'è molta competitività nei nostri campionati. Di solito le nostre squadre, soprattutto nelle competizioni regionali, vincono ad esempio per 20-0. Quindi gli Under 15 giocano il campionato Under 17 e gli Under 17 giocano il campionato Under 15 maschile. L'Under 19 deve invece giocare il campionato Under 19. La nostra Under 16 sta attualmente giocando una competizione maschile".

Ci sono dei vantaggi in tutto ciò?

"Al 100%. In termini di intensità nel gioco, di forza. Devi giocare più velocemente, prendere decisioni più rapidamente a causa della pressione a cui non sei abituato. A 15 anni preferisco che giochino contro ragazze, magari più grandi ma ragazze, perché siamo ancora in quella fase in cui si impara il gioco, come si gioca, la posizione. Nell'Under 17 si ha probabilmente imparato la maggior parte di quello che si deve sapere, però bisogna farlo più velocemente. E in questo senso, probabilmente quello maschile è l'ambiente giusto".

Il campionato sta migliorando.

"C'è ancora un enorme divario con le prime tre o quattro squadre, ma le altre si stanno avvicinando. Sono fiducioso che tra un paio d'anni ci saremo".

Anche il professionismo aiuterà.

"Si migliorerà termini di sviluppo del gioco e, si spera, di sostenibilità, perché ora professionalità significa anche molti costi per i club. Non è stato sviluppato esattamente un piano aziendale su come sostenere tutto ciò. Sono un po' preoccupato per come potrà funzionare senza l'aiuto degli organi di governo. Siamo un po' in difficoltà in termini di numeri. Anche se siamo molto felici, ovviamente, per le nostre giocatrici".

Ha visto un incremento dei numeri rispetto al 2019?

"Sì, al 100%. Grazie a due fattori. In primis, il fatto che club professionistici possono far parte della competizione. In un certo senso, la fan base del calcio maschile inizia in qualche modo a sentirsi coinvolta. L'altro è la Coppa del Mondo, una fantastica opportunità per l'Italia perché nell'estate del 2019 non c'erano partirte. Sul fronte maschole non c'erano competizioni e come ho detto in precedenza, in questo paese se c'è una partita in tv la gente la segue. Ha iniziato a conoscere i giocatori, i nomi, le storie. E' stato il momento chiave. L'altro punto di svolta è stato il nostro percorso in Champions League in questa stagione, perché le persone iniziano a conoscere una nuova competizione europea. Credo sia stato un fattore importante".



Perché magari c'è una bambina di cinque anni che va a vedere la Juventus in Champions League e vuole poi giocare...

"Iniziano a imparare, a fare paragoni tra la Champions League maschile e quella femminile, a sperare un giorno di giocarci. Possono vedere le diverse fasi. Quando si gioca in certi stadi o con un determinato numero di spettatori. Le giovani calciatrici vogliono iniziare a giocare. I numeri stanno crescendo molto velocemente, a dire il vero. Ora dobbiamo essere bravi come sistema a mantenere alti gli standard e a farle crescere velocemente come giocatrici".

E c'è l'Europeo quest'estate, e di nuovo non c'è nessun altro torneo.

"Esattamente. Speriamo che l'Italia faccia un buon Europeo. Hanno una squadra molto buona. Hanno un girone difficile perché sono con Islanda, Belgio e Francia. Ma credo che se supereremo almeno la fase a gironi, in una fase a eliminazione diretta la gente sarà molto interessata. Speriamo. La squadra è buona".

Quanto è importante l'integrazione dei giovani in prima squadra, non solo per questa squadra o per Joe, ma per l'intero club?

"Per noi è molto importante. La giocatrice che ha più presenze nella Juventus è Arianna Caruso, che ha 22 anni. Ha iniziato a giocare qui a 17 anni e ha disputato 136 partite, quindi non abbiamo paura di dare la possibilità ai giovani. Quello che dico spesso nelle mie interviste è che non capisco davvero questa differenza che si fa tra giocatori vecchi e giovani, perché per me l'unica differenza nel calcio è buona o non buona. Se sei bravo e giovane ancora meglio. Nella prima partita di Champions League contro il Servette a Ginevra avevamo otto giocatori under 23 in campo. Per una squadra molto nuova, non è male".

Avete alcune giovani molto brave.

"Sono tutte attaccanti, quindi lottano per gli stessi posti! Questo sarà un problema di Joe, ovviamente, non mio. Ma abbiamo tre o quattro profili di punta tra il 2004 e il 2006. Ci sono tre o quattro profili davvero importanti, internazionali. Poi abbiamo una base molto buona, non al top, ma molto buona. Possono ancora migliorare. In un paio d'anni, ci sono sempre più giocatrici cresciute in casa che possono giocare in squadra".

Ci sono più giocatrici della Juventus in nazionale per l'Europeo Femminile Under 19 di qualsiasi altra squadra...

"Ce ne sono sette o otto, perché noi iniziamo da subito a investire sui giovani. Altri club - non dico che sia meglio o peggio - preferiscono andare magari a comprare giocatori stranieri e sono molto concentrati sulla prima squadra. Noi preferiamo pensare a un progetto a lungo termine. Certo, dobbiamo vincere perché quando sei in questo club devi vincere. Ma d'altra parte, lasciamo una parte del budget per giovani e partiamo da calciatrici nati nel 2003, e nel '04, '05, '06, iniziamo a portare qui tutte le migliori calciatrici del Paese. La maggior parte di loro rimane ed è per questo che ne abbiamo molte. Credo che tutti i goal del girone di qualificazione siano stati segnati da giocatori della Juventus. È una buona cosa. Ora dobbiamo essere costanti perché la Juventus, fin dall'inizio, ha sempre fatto cose molto buone. Questa è la nostra prossima sfida".

Avete in programma di espandere l'Academy femminile?

"Sì, dobbiamo farlo. Sto ancora pensando all'opportunità di creare un club, o magari di avere un secondo club in cui possano crescere e poi eventualmente tornare. Perché con i grandi numeri si rischia la mancanza di qualità. D'altra parte, bisogna considerare che questo Paese è molto giovane per quanto riguarda il calcio femminile e non è molto facile trovare buoni allenatori. Stiamo anche sviluppando gli allenatori internamente. Ho una squadra di allenatori molto giovane e voglio costruire il loro percorso all'interno del club, quindi ci vuole un po' più di tempo. Avere molte squadre, ma non gli allenatori giusti, non ha molto senso".

Siete riusciti a portare molti allenatori dalla squadra maschile?

"All'inizio, sì. Ne abbiamo molti. Ora iniziamo a guardarci intorno. Cominciamo a essere più attraenti, perché il nostro progetto è attraente. Ma sì, il 60-70% sono allenatori provenienti dall'Academy maschile. È facile perché l'ho diretta per molti anni e quindi, ovviamente, se devo pensare a un allenatore, lo conosco così bene che è facile per me andare direttamente da lui, magari invece di guardarmi intorno. Ma in ogni caso, devono essere formati mentalmente e tecnicamente per allenare le ragazze. Non c'è una vera e propria generazione di allenatori femminili e, personalmente, penso che ci sia davvero bisogno di allenatori dedicati alle donne perché il gioco è uno, il modo di giocare è diverso. La declinazione del modello maschile a quello femminile non funziona. Bisogna sfruttare il proprio modello per le donne".

Quando qualcuno si ritirerà dalla prima squadra femminile, dovrete inserirlo...

"Ho già messo sotto contratto alcune di loro, devono restare! Cresciamo una generazione di allenatori".

È riuscito a portare con sé molta della sua esperienza dalla squadra maschile?

"Sì, sì. In campo, sì. Per il calcio, sì, perché ci sono molte cose che i giocatori non facevano in passato e quindi puoi trasferire la tua esperienza. La parte più difficile è stata proprio il rapporto con lo spogliatoio femminile, perché quello maschile è completamente diverso, la mentalità. Devo imparare. Non posso pretendere che siano loro a cambiare. Sono io che devo cambiare. Dopo cinque anni, ho capito le dinamiche e ho imparato molto da quel punto di vista e probabilmente ho trasferito qualche conoscenza dall'altro lato, quello tecnico".