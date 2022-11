Stankovic Jr neutralizzato dal dischetto, Reds a valanga: Inter e Napoli ko in Youth League

I nerazzurri di Chivu perdono con il Bayern e chiudono secondi nel girone, gli azzurri cadono contro il Liverpool: ultimissimi nel Gruppo A.

Oltre alla fase a gironi di Champions League, si chiude anche quella di Youth League: l'Inter e il Napoli cadono rispettivamente contro Bayern Monaco e Liverpool.

I nerazzurri di Cristian Chivu, a dire la verità, hanno avuto più di una possibilità per non uscire sconfitti: subito il goal di Hepburn, esterno alto ex Celtic andato in goal al 3', l'Inter ha guadagnato un calcio di rigore al 26', per fallo di Wimmer su Zuberek.

Dal dischetto è andato Aleksandar Stankovic, figlio di Dejan, che prende la rincorsa e batte con il destro, ma la sua conclusione viene neutralizzata da Hulsmann: sulla respinta Owusu spara da due passi altissimo.

Al 79' chiude i conti Qashi, con un mancino imprendibile per Botis: l'Inter chiude al secondo posto, a -7 dal Barcellona capolista, ma si qualifica al turno successivo.

Perde malissimo, invece, il Napoli che a Liverpool viene ospitato dai Reds: la formazione di Frustalupi cade anche alla sesta delle sei gare della fase a gironi.

Il risultato lascia poco spazio ai commenti: un 5-0 caratterizzato dai goal di Koumas, Doak e Chambers e dalla doppietta di Kone-Doherty che fanno chiudere il raggruppamento all'ultimo posto agli azzurri.

Zero vittorie, un pareggio contro l'Ajax e cinque sconfitte: bottino troppo amaro e magro se rapportato al super cammino della prima squadra allenata da Luciano Spalletti.