Stankovic alla guida della Sampdoria: è ufficiale l’approdo sulla panchina blucerchiata

Adesso c’è anche l’ufficialità: Dejan Stankovic è il nuovo allenatore della Sampdoria. A lui il compito di risollevare la squadra blucerchiata.

La Sampdoria riparte da Dejan Stankovic. E’ infatti il tecnico serbo a prendere il posto dell’esonerato Marco Giampaolo.

A confermare l’accordo tra le parti è stato lo stesso club blucerchiato attraverso un post sui canali ufficiali.

"Benvenuto mister Stankovic".

Sulla panchina della Stella Rossa fino allo scorso 26 agosto, quando si è dimesso dopo aver mancato la qualificazione alla Champions League, Stankovic nel corso della sua carriera da allenatore ha vinto tre campionati serbi e due Coppe di Serbia (tutti con il club di Belgrado).

Per lui si tratta ovviamente di un ritorno in Italia, visto che da calciatore ha vestito per sei anni la maglia della Lazio (con la quale ha vinto anche lo storico Scudetto della stagione 1999/2000) e per dieci quella dell’Inter, facendo parte della mitico gruppo capace ci vincere cinque Scudetti e di completare il Triplete.

Per lui anche un’esperienza da allenatore in Serie A: nella stagione 2014/2015 è stato infatti vice di Andrea Stramaccioni all’Udinese.

A lui il compito di risollevare una Sampdoria ancorata all’ultimo posto in classifica in campionato. La compagine blucerchiata, ancora alla ricerca del primo successo, nelle prime otto giornate del torneo ha inanellato sei sconfitte (le ultime quattro delle quali consecutive) e due pareggi.