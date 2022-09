Stankevicius risponde a Cassano: "Era una Samp di 'scappati di casa'? Lui sbagliò il rigore in finale"

L'ex difensore blucerchiato replica alle dichiarazioni ironiche, ma senza mezzi termini del fantasista circa la sua esperienza a Genova.

"Se voi due foste stati in campo alla Sampdoria con me era la stessa cosa: due scappati di casa. Gli voglio bene: siamo arrivati sesti in classifica, in finale di Coppa Italia e in Coppa dei Campioni con una squadra…".

Senza alcun tipo di freno, Antonio Cassano ha commentato così a 'Muschio Selvaggio', il podcast di Fedez e Luis Sal su You Tube, l'esperienza alla Sampdoria.

Frasi non troppo carine relative ai suoi ex compagni di squadra in blucerchiato, che comunque sono in linea con i temi affrontati nel corso della puntata: "scappati di casa", però, non è passato inosservato.

A rispondere a Cassano ci ha pensato, a "Il Secolo XIX", Marius Stankevicius, ex difensore della Sampdoria proprio negli anni della permanenza del fantasista a Genova.

"Cassano dice che eravamo degli scappati di casa? Lo conosciamo, non mi ha offeso, la prendo col sorriso. Lui sa chi sono io come persona, ne abbiamo già parlato alla Samp. Non ero un campione, non avevo le doti di Baggio e Guardiola ma poi ho avuto la fortuna di giocarci insieme. E giocare con loro due, come con Antonio, mi ha fatto crescere".

Quella squadra, allenata da Walter Mazzarri e Gigi Delneri, è riuscita a scalare le gerarchie del calcio italiano, arrivando a giocarsi i preliminari di Champions League con il Werder Brema.

"Credo che non valga la pena fare una discussione su queste frasi: Antonio è bello così com'è, se lo vogliamo cambiare non va bene. Che Antonio abbia fatto la differenza in alcune partite, anche se non in tutte, è vero, ma in una squadra c'è bisogno di tutti. La sua fenomenalità era evidente, ma da solo non vinci niente. E a tutti capita di sbagliare, come a lui con il rigore in finale di Coppa Italia…".

Ricorda Stankevicius, con una stilettata non indifferente: il pensiero va a quel Lazio-Sampdoria terminato ai rigori, con il tiro dal dischetto sbagliato proprio da Cassano, che ha di fatto consegnato la Coppa Italia ai biancocelesti. Non una citazione casuale.