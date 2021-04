Stangata per Mokulu: squalifica di un anno per doping

Benjamin Mokulu è stato squalificato per un anno dalla Procura Nazionale Antidoping: colpa di una pomata contenente una sostanza illecita.

Tegola pesantissima per il Ravenna, invischiato nella lotta salvezza del girone B di Serie C, dove a due giornate dal termine della stagione regolare occupa l'ultimo posto con 26 punti: l'attaccante Benjamin Mokulu è stato squalificato per un anno a causa del doping.

La società ravennate ha confermato la stangata nei confronti del suo giocatore con questo comunicato apparso sul sito ufficiale.

"La società comunica che in seguito all’accettazione della proposta formulata dalla Procura Nazionale Antidoping da parte dell’atleta Benjamin Mokulu, lo stesso è stato squalificato per un anno. La decorrenza della sanzione è stata stabilita alla data del prelievo che aveva riscontrato la presenza della sostanza dopante (18 febbraio 2021) e terminerà il 17 febbraio 2022".

Gli esami precedenti hanno riscontrato la positività di Mokulu al clostebol, una sostanza illecita contenuta in una pomata acquistabile liberamente in farmacia: una leggerezza che al belga naturalizzato congolese costerà carissimo.

Per Mokulu 11 goal in questa stagione, anche se il suo cartellino è di proprietà del Padova che lo aveva prelevato dalla Juventus Under 23: con i bianconeri ha giocato - in qualità di fuoriquota essendo un classe 1989 - la seconda parte dell'annata 2018/2019, peraltro segnando nel match di debutto.