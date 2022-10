Standard Liegi-Anderlecht sospesa, Donnum va in campo e chiede alla sua compagna di sposarlo

Dopo l'interruzione di una delle "classiche" in Belgio, il giocatore dello Standard Liegi ha avanzato una proposta di matrimonio.

Al 63' della sfida tra Standard Liegi e Anderlecht succede di tutto: in campo il risultato è sul 3-1 e la situazione degli ospiti precipita, con un -21 punti rispetto al primo posto occupato dal Genk che pesa.

I tifosi dell'Anderlecht non ci stanno e dal loro settore fanno partire una pioggia di fumogeni dritta sul terreno di gioco, che costringe il direttore di gara a sospendere il match.

La partita è attualmente oggetto di dibattito: tra le possibilità concrete c'è anche quella di una vittoria a tavolino dello Standard Liegi.

Questo, però, non è l'unico aspetto insolito dell'intera serata: no. Perché dopo la sospensione Aaron Donnum, attaccante dei padroni di casa, scende di nuovo in campo, seguito dai compagni.

La scena è indimenticabile: il norvegese chiama a sè la sua compagna, Celin Bizet Ildhusoy (calciatrice del Tottenham con un passato al PSG) e le chiede di sposarlo.

La risposta è stata un "Sì": un modo bizzarro di concludere una giornata parecchio strana in Belgio, tra lanci di fumogeni e proposte di matrimonio in campo.