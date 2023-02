L'incredibile stagione di Joao Mario: è capocannoniere della Liga Portugal

Il centrocampista portoghese continua a sorprendere dal ritorno in patria: goal su goal, è uno dei protagonisti del Benfica.

I tempi dei dubbi son passati, lontani, svaniti: perplessità sulla sua posizione in campo, su quel che il futuro, dopo un grandissimo europeo, quello del 2016, gli avrebbe riservato in Italia, dopo il trasferimento all'Inter. Non è lo stesso Joao Mario, ma non ci sarebbe neanche bisogno di precisarlo.

Il fatto è che non è neanche quel giocatore che sembrava poter prendere per mano il centrocampo del Portogallo dopo la crescita allo Sporting CP: a 30 anni, compiuti lo scorso 19 gennaio, è maturato abbastanza da essere uno dei più importanti protagonisti del Benfica, club a cui l'Inter lo ha ceduto nel luglio del 2021.

Non è solo il dato numerico, che comunque citeremo più avanti, a colpire, quanto l'efficacia nel sistema di gioco di Roger Schmidt, un 4-2-3-1 che gli permette di alternarsi tra la posizione di trequartista e quella di ala, a colpire.

Perché Joao Mario, in questo sistema di gioco, come visto anche nelle due sfide di Champions League contro la Juventus, in quel contesto si trova benissimo.

E ad avvalorare una tesi che lo vede finalmente maturo, dopo anni di "buio" e dubbi, il dato numerico a cui facevamo riferimento prima: sorprendente, anche e soprattutto per una premessa fondamentale.

Tra i professionisti, in tutta la sua carriera, il portoghese ha siglato 45 goal: di questi, 16 li ha messi a segno in questa stagione, arrivata a febbraio. Insomma: 16 in questa stagione, 29 in tutti gli altri anni. Ha segnato, in neanche un anno, più di metà delle reti messe a referto da quando ha esordito tra i pro.

E veniamo a noi, nel profondo: Joao Mario ha siglato 4 reti in Champions League (2 alla Juve, com'è noto) e 12 in campionato, comprese le due doppiette consecutive contro Arouca e Casa Pia, che fanno di lui il capocannoniere della Liga Portugal.

Non si sa ancora dove può arrivare, ma una cosa è certa, nonché positiva per il prosieguo della sua carriera: a 30 anni ha ancora molto da dire. Il "nuovo" Joao Mario è un giocatore diverso. Completo: finalmente per lui.