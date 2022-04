Stagione finita per Florenzi: lesione al menisco, sarà operato

Dopo l'amaro pareggio casalingo contro il Bologna, il Milan è costretto a fare i conti con una poco lieta novità dal fronte infermeria.

Alessandro Florenzi si è infortunato nel corso del match contro i felsinei rimediando una lesione al menisco che lo costringerà all'intervento in artroscopia.

Un intoppo che chiude, evidentemente, la stagione 2021/2022 dell'ex calciatore di Roma, Valencia e PSG. Il comunicato ufficiale:

"Alessandro Florenzi nella gara di ieri sera ha riportato un trauma al ginocchio sinistro. Gli esami effettuati questa mattina hanno evidenziato una lesione del menisco interno che necessita di intervento in artroscopia che verrà eseguito domani a Roma dal Professor Mariani".

Una pessima notizia per Stefano Pioli in vista del rush finale che vede i rossoneri ancora in corsa sul doppio fronte del campionato e della Coppa Italia.

Il classe 1991 chiude anzitempo la sua prima annata in rossonero, scandita da 27 presenze ufficiali e 1 goal all'attivo.