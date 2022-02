Lo stadio del Barcellona cambia nome: Spotify Camp Nou

Il Barcellona spera di annunciare il prima possibile l'accordo di sponsorizzazione con Spotify. L'attesa continua, dopo che a fine gennaio il nome della società svedese era arrivato in prima pagina come possibile main sponsor degli azulgrana, sia per la maglia ufficiale da gara della prima squadra maschile, sia per quella femminile. Ma anche per il kit d'allenamento e dello stadio, che sarà rinominato Spotify Camp Nou.

Secondo fonti vicine al CDA del Barça, l'accordo è pronto nonostante siano ancora da risolvere alcune questioni burocratiche. Entrambi gli enti sono già in attesa di ultimare la stesura della documentazione necessaria per dare legalità al contratto, che unirà il Barcellona e la piattaforma musicale per le prossime quattro stagioni per un importo prossimo ai 280 milioni di euro, circa 70 milioni all'anno senza contare le variabili.

"L'accordo sarà chiuso, non c'è bisogno di soffrire" evidenziano dallo stadio blaugrana. Prima della pandemia di coronavirus, Rakuten pagava 55 milioni all'anno per la maglia della prima squadra maschile e per essere lo sponsor principale del club.

La società di elettrodomestici Beko ha sborsato 19 milioni per la manica della maglia da uomo e la sponsorizzare del kit da allenamento, mentre Stanley ha pubblicizzato la maglia della squadra femminile per 3,5 milioni a stagione.

In totale, per questi asset, il Barcellona ha fatturato 77,5 milioni di euro senza contare le variabili poco prima dell'esplosione del Covid. La pandemia ha cambiato tutto. Rakuten è sceso a 30 milioni e Beko ha fatto lo stesso riducendo il suo investimento blaugrana a 10 milioni.

Pertanto, il totale durante questa ultima stagione è stato di 43,5 milioni. Dopo il nuovo accordo, il Barcellona fatturerà 70 milioni di euro a corso aggiungendo un altro asset, il nome dello stadio, che intendeva vendere una volta inaugurato il nuovo Camp Nou.

Tuttavia, dal prossimo 1 luglio, quando le gru entreranno nello stadio per iniziare la sua ristrutturazione, la sede del Barça si chiamerà già Spotify Camp Nou.