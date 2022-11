Stadio 974, perchè si chiama così? Motivo e spiegazione

Uno degli stadi della Coppa del Mondo 2022, lo Stadium 974, è stato pensato come primo impianto temporaneo nella storia del torneo.

Una serie di stadi costruiti per i Mondiali 2022. La grande maggioranza degli impianti presenti alla Coppa del Mondo in Qatar, infatti, sono nati giusto per l'edizione del torneo. Tra report, servizi giornalistici e polemiche.

Tra gli impianti costruiti per Qatar 2022 c'è anche lo Stadium 974, che ha ospitato diverse gare della fase a gironi, tra cui il decisivo match tra la Polonia di Lewandowski e l'Argentina di Messi. Un nome particolare, che ricorda il modo incui lo stadio è stato costruito prima del torneo.

STADIO 974, IL MOTIVO

Chiamato in precedenza Ras Abu Aboud Stadium, è stato inaugurato nel 2021, ad un anno dai Mondiali. Progettato da Fenwick Iribarren Architects a Ras Abu Aboud - da qui il nome prima di quello definitivo di Stadio 974 - è composto da 974 container.

Per questo motivo è stato deciso di chiamarlo Stadio 974, composto da tale numero di container per omaggiare il prefisso internazionale del paese, proprio +974.

Si tratta di una struttura che non continuerà ad esistere dopo i Mondiali: al termine della Coppa del Mondo, infatti, verrà smontata e rimontata in un altro luogo. Il primo stadio temporaneo nella storia della competizione FIFA.

LE GARE OSPITATE

Prima dei Mondiali 2022, lo Stadium 974 ha ospitato la Coppa araba 2021, in cui i padroni di casa del Qatar si sono classificati come terzi.

Durante la Coppa del Mondo, invece, lo Stadium 974 è stato sede di cinque partite nei gironi. Nella fase ad eliminazione diretta, invece, l'impianto ospita solamente una sfida degli ottavi, quella del 5 dicembre.