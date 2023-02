Un arresto cardiaco mentre faceva jogging se l'è portato via a 47 anni: Mazzone lo volle al Brescia, è stato un'icona al Newcastle.

La partita più importante, quella della vita. Nessun intervento in extremis, nessuna parata delle sue. Pavel Srnicek si è dovuto arrendere a soli 47 anni. Una delle consuete sessioni di jogging nella sua Ostrava, città della Repubblica Ceca in cui è nato e cresciuto, si è trasformata in un incubo: un arresto cardiaco lo ha fermato e costretto al coma farmacologico, prima della morte, annunciata nove giorni dopo.

“È con profonda tristezza che devo annunciare il decesso dell’ex giocatore del Newcastle United Pavel Srnicek”.

A comunicare la scomparsa dell’ex portiere ceco è stato il suo agente inglese, Steve Wriath. Una notizia che ha scioccato la comunità calcistica del suo Paese, ma non solo. Pavel aveva, infatti, difeso da protagonista i pali del Banik, della Repubblica Ceca, la sua nazionale, dei ‘Magpies’, di cui è diventato un’icona e idolo dei tifosi, ma aveva giocato anche in Italia, dove ha militato nelle fila prima del Brescia e poi del Cosenza.

È il 20 dicembre 2015. Pavel Srnicek è nella sua Ostrava a pochi giorni dal Natale. Dopo una carriera in giro per l’Europa, il classe 1968 ricopre da quattro anni l’incarico di preparatore dei portieri dello Sparta Praga, nella capitale ceca.

Un incarico che ha accettato a distanza di quattro anni e mezzo dalla decisione di appendere scarpini e guanti al chiodo e chiudere la carriera da professionista al Newcastle. L’ex portiere è tornato da poco dall’Inghilterra, dove si era recato approfittando della pausa invernale del campionato ceco per promuovere la sua biografia.

Una notizia improvvisa lascia di sasso il mondo del calcio. A comunicarla su Twitter è proprio Wrait.

“Pavel stava correndo, il suo cuore ha smesso di battere per venti minuti. È ricoverato in ospedale, è tenuto in coma indotto. I medici vedranno se il suo cuore è più forte e se riuscirà ad uscire dal coma”.

Srnicek finisce in coma farmacologico a causa di un arresto cardiaco che lo colpisce durante la sessione di jogging. Una lotta tra la vita e la morte che durerà nove giorni: è il 29 dicembre quando l’ospedale di Ostrava comunica la morte dell’ex portiere.

"Pavel ha subito un arresto cardiaco nel suo Paese prima di Natale. È stato messo in coma farmacologico in ospedale e la sua famiglia è stata sempre al suo fianco. Nonostante le migliori cure mediche, lunedì le funzioni cerebrali hanno mostrato danni irreversibili. Si è deciso di spegnere la macchina che gli dava supporto vitale. È morto nel pomeriggio di martedì 29 dicembre 2015 circondato dalla sua famiglia", ha dichiarato Wraith.

Figlio di un boscaiolo, Srnicek nasce a Bohumin, cittadina di poco più di 23 mila anime tra la Moravia e la Slesia, al confine tra Repubblica Ceca e Polonia. Pavel entra a far parte del settore giovanile della squadra della sua città, all’età di 9 anni. Il Banik Ostrava, che monitora con attenzione la zona, non se lo lascia scappare e lo porta nel suo vivaio, prima di una breve parentesi al Dukla Praga, fondamentale nel percorso di crescita.

L’avventura nella capitale si conclude nel 1989, quando il Banik lo riporta in Slesia e gli affida una maglia da titolare della prima squadra.

Srnicek brilla nelle due stagioni successive. Vince la Coppa di Cecoslovacchia e attira l’attenzione del Newcastle, che decide di investire su di lui 350 mila sterline per portarlo in Inghilterra. Giocherà nei ‘Magpies’ fino al 1998, difendendo i pali della squadra trascinata dai goal di Alan Shearer e dalle magie di Ginola con Kevin Keegan prima e Kenny Daglish poi in panchina.

L’inizio è tutt’altro che semplice. Nonostante la fiducia di Ardiles che lo preferisce a Burridge e Wright, il ceco parte male e incassa ben 32 goal nelle prime 15 gare. Troppi. Il ceco perde il posto e viene relegato in panchina. Il cambio in panchina con l’arrivo di Keegan segna la svolta: Srnicek si riprende il posto ai danni di Wright e il Newcastle stravince il campionato 1992/1993 volando in Premier League.

La stagione seguente nei ‘Magpies’ di Srnicek è da montagne russe. Prima l’espulsione contro il Leicester, poi l’errore che regala la rete a Ian Rush contro il Liverpool e pone fine al buon inizio della squadra di Keegan instaurano qualche dubbio sul portiere ceco.

Hislop gli ruba il posto, ma Srnicek non molla ed effettua il controsorpasso. L’avventura nelle fila del Newcastle si concluderà nel 1998, dopo aver conquistato il primato di giocatore straniero più longevo ai danni dei due fratelli cileni Jorge e Ted Robledo.

I bianconeri si spingono molto in alto in Premier League, fino a contendere il titolo e la vittoria finale al Manchester United, finendo però per due volte di fila al secondo posto in classifica nelle stagioni 1995/1996 e 1996/1997.

L’exploit del portiere gli fa guadagnare la convocazione agli Europei 1996, quelli in cui la Repubblica Ceca arriva seconda alle spalle della Germania dopo la finale decisa dal golden goal di Bierhoff: è il vice di Kouba.

Nel 1998, Srnicek torna al Banik Ostrava, ma solo per sei gare, prima di un altro volo per l’Inghilterra: questa volta c’è lo Sheffield Wednesday ad attenderlo. Curiosamente esordisce proprio a St James’ Park, nello stadio che è stato casa sua per ben sette anni.

La seconda avventura in Premier si conclude a giugno 2000 grazie alla Sentenza Bosman, dopo la retrocessione dello Sheffield. Per il portiere ceco si aprono le porte del campionato italiano: firma un contratto triennale col Brescia, neopromosso in Serie A. A volerlo è Carlo Mazzone, che lo volle acquistare per sostituire Bodart.

L’estremo difensore gioca la prima stagione da titolare, quella che porta le ‘Rondinelle’ in Intertoto grazie al settimo posto in classifica, annata che gli consente di giocare da titolare Euro 2000 con la Repubblica Ceca.

Sarà proprio la coppa a cambiare la storia: grazie alle ottime prestazioni in Europa, il giovane Luca Castellazzi gli ruba il posto nella stagione successiva. Poi toccherà a Matteo Sereni raccogliere i gradi di titolare della porta: Pavel resterà nelle ‘Rondinelle’ per altre due stagioni, a dire il vero avare d’emozioni, prima di salutare.

Srnicek sarà protagonista, suo malgrado, in occasione della partita di campionato nel novembre 2000 contro la Reggina, interrotta dall’arbitro Collina: oggetti e razzi lanciati in campo, con uno di questi che ha colpito proprio il portiere ceco per fortuna senza conseguenze.

In mezzo anche una retrocessione con il Cosenza: arrivato a gennaio 2003, colleziona 9 apparizioni nell’annata che conduce il club calabrese dalla Serie B alla Serie C1.

Nell’estate 2003, Srnicek decide di tornare in Inghilterra. Scaduto il contratto con il Brescia, lascia il club lombardo a parametro zero e firma con il Portsmouth. Decisivo l’intervento del suo compagno di nazionale ceca Patrik Berger, che lo convince a raggiungerlo.

Sei mesi più tardi, però, il portiere va in prestito al West Ham, in seconda divisione. Gli ‘Hammers’ lo trattengono a fine stagione e gli offrono un contratto, approfittando della scadenza dell’accordo che lo legava al Portsmouth.

Resta al West Ham una sola stagione, collezionando appena due presenze, prima dell’addio. Nell’estate 2004 va in prova prima al Coventry e poi all’Opava, prima di firmare col Beira-Mar, in Portogallo.

Dopo la prima stagione arriva l’amara retrocessione in seconda divisione, prima della promozione nell’annata successiva. Srnicek resta e saluta a settembre 2006, quando torna a sorpresa al Newcastle per aiutare i ‘Magpies’ a far fronte all’emergenza tra i pali con l’infortunio di Given un contratto di pochi mesi. Conclude così, proprio in bianconero, la sua carriera da calciatore professionista.

“Pavel is a Geordie” è il titolo della sua autobiografia. Un libro che testimonia l’attaccamento dell’ex portiere al Newcastle.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Srnicek torna in Repubblica Ceca e mette a disposizione dei giovani la sua esperienza: apre una scuola per portieri. Poi la chiamata dello Sparta Praga, che a gennaio 2012 gli affida il ruolo di preparatore dei portieri.

All’improvviso un arresto cardiaco se l’è portato via, a 47 anni. Srnicek è ricordato da tutti gli ex compagni con grande affetto:

“Eravamo portiere e difensore centrale – ha raccontato Alessandro Calori al Giornale di Brescia -, come legati da un filo invisibile. Se chiudo gli occhi mi sembra di sentire ancora il suo vocione che mi guida”.

Pavel Srnicek ha lasciato così due figli, una di 26 anni e uno di 12 anni. Una notizia che ha sconvolto ex compagni, addetti ai lavori e tifosi.

Un fulmine a ciel sereno che ha colpito al cuore la comunità calcistica: il ceco che ha conquistato il cuore di tanti se n’è andato a soli 47 anni, in una fredda giornata di dicembre nella sua Ostrava, lasciando un grande vuoto.