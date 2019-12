Squalificati Serie A: una giornata a quattro giocatori, Medel salta il Milan

Squalificato per un turno Edera, espulso nel finale di Genoa-Torino. Una giornata di stop anche per Gunter, Medel e Rossettini.

Il Giudice Sportivo ha comunicato l'elenco dei giocatori squalificati al termine della quattordicesima giornata di , conclusasi con il pirotecnico posticipo tra e .

Sono soltanto quattro i giocatori fermati dopo il weekend. Tra questi il bolognese ed ex interista Gary Medel, in odore di derby contro il ma costretto a saltare la sfida di domenica sera contro i rossoneri.

Un turno di stop anche per Edera, espulso nel finale di - pochi minuti dopo il suo ingresso in campo. Fermati per una giornata pure Rossettini del e Gunter del .

Infine c'è da segnalare la multa di 8 mila euro comminata al "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco tre oggetti (due accendini e un residuo di bengala), due dei quali indirizzati verso calciatori della squa-dra avversaria, senza colpirli".

L'elenco completo degli squalificati

MEDEL ( )

ROSSETTINI (Lecce)

EDERA (Torino)

GUNTER (Verona)