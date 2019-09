Squalificati Serie A: tre giornate a De Paul dopo Inter-Udinese

Rodrigo De Paul dovrà scontare tre giornate di squalifica per la manata rifilata a Candreva durante Inter-Udinese. Calabria salta il Derby.

Mano pesante del Giudice Sportivo su Rodrigo De Paul, che paga cara la manata rifilata a Candreva durante l'anticipo Inter-Udinese di sabato sera.

L'argentino infatti è stato squalificato per tre turni e quindi salterà le gare contro , e . Il Giudice Sportivo insomma nel gesto di De Paul ha ravvisato la condotta violenta condotta violenta "per avere, al 36° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con un forte schiaffo il volto di un calciatore avversario".

Oltre a De Paul gli altri due squalificati, entrambi per una sola giornata, sono Dessena del Brescia, Stepinski del Verona e Davice Calabria del . Il terzino rossonero quindi salterà il Derby in programma sabato prossimo contro l' .

Per quanto riguarda le società, invece, è stata comminata una multa di 5 mila euro al "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcune bottiglie di plastica semi piene anche in direzione degli stewards, senza colpirli".