Le squadre della Serie B 2019/2020

Neopromosse, retrocesse e confermate: le squadre della prossima Serie B.

In attesa che si concluda l'annata in corso, inizia già a delinearsi la costituzione del prossimo campionato di Serie B. Diversamente dall'attuale stagione, iniziata la scorsa estate dopo una serie quasi infinita di ricorsi e controricorsi, nel 2019/20 il torneo cadetto conterà un numero pari, e dunque meno anomalo, di squadre partecipanti: 20 e non più 19.

Con DAZN segui la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

LE SQUADRE NEOPROMOSSE DALLA SERIE C

L'elenco delle squadre neopromosse dalla Serie C alla Serie B sarà definitivo soltanto alla conclusione del campionato. Sono due le formazioni già sicure del passaggio di categoria: la Stabia, che ha chiuso al primo posto il girone C, e il Pordenone, che ha vinto il girone B. Ancora incerto invece il girone A, dove è battaglia tra Piacenza e Virtus Entella: tutto si deciderà all'ultima giornata. Le ultime due promozioni, infine, arriveranno attraverso i playoff.

LE SQUADRE RETROCESSE DALLA SERIE A

Anche in questo caso, l'elenco definitivo delle squadre retrocesse dalla si conoscerà soltanto al termine del campionato. Per adesso è comunque arrivato un verdetto matematico: il è retrocesso e parteciperà al prossimo campionato di Serie B.

LE SQUADRE CONFERMATE IN SERIE B

La situazione di classifica è ancora simile a un guazzabuglio: non c'è ancora una prima promossa in Serie A e non ci sono ancora formazioni già certe della retrocessione. Tutto sarà più chiaro al termine della stagione regolare e, soprattutto, dei playoff tra la terza e l'ottava e del playout tra la quartultima e la quintultima.

LE SQUADRE DELLA SERIE B 2019/2020